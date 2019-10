Encuesta de técnicos: "Al Madrid se le puede ganar"

El Mallorca aterriza en la novena jornada tras sumar su segunda victoria del curso. Enfrente el Real Madrid de Zidane, actual líder del campeonato, no les pondrá las cosas nada fáciles. El conjunto blanco llega a Son Moix aquejado por el 'virus FIFA' y con importantes citas a la vuelta de la esquina ante Galatasaray y Barça. Once técnicos y expertos de la isla analizan para DIARIO de MALLORCA el partido del sábado.



La encuesta:

1 ¿En qué condiciones llegan ambos equipos?

2 ¿Dónde se le puede hacer daño al Madrid?

3 ¿El virus FIFA pasará factura a los de Zidane?

4 ¿Con qué resultado finalizará el partido?



Pep Sansó, director Escuela Entrenadores

1 Al Mallorca le ha ido muy bien la victoria ante el Espanyol. Ayuda mucho a enfocar con optimismo el partido. Todos estos factores suman en la cabeza de los jugadores.

2 El Mallorca ha de saber utilizar sus armas, que prevalezca el conjunto sobre las individualidades, actuar como un bloque. Pero un error ante un equipo grande te penaliza mucho. Hay que evitar los errores individuales.

3 El calendario es un factor a tener en cuenta. El Madrid no puede perder el martes contra el Galatasaray en Champions y en partidos de selecciones ha tenido alguna lesión. Zidane deberá reservar jugadores pensando en el partido del martes. Otra gran arma del Mallorca para el partido es el público, que está muy volcado con el equipo.

4 1-0



Tomás Gibert, director Santa Ponça Cup

1 El Mallorca llega en un buen momento al partido tras la victoria ante el Espanyol, pero viene un trasatlántico, es verdad que con bajas, pero no deja de ser el Real Madrid. No es la Liga del Mallorca, pero puede dar la sorpresa. Si se pierde nadie dirá nada y si se gana será una sorpresa.

2 Se le puede hacer daño ofensivamente, pero en este apartado tampoco está para tirar cohetes. El Madrid te dará pocas opciones. Hay que buscar la espalda a los centrales.

3 El Real Madrid afronta el partido con bastantes bajas. Modric y Bale llegan tocados. No sé hasta qué punto podrá elegir. Tampoco creo que no arriesgue a no poner a Casemiro desde el principio, pese a que está amenazado por las tarjetas y podría perderse el partido ante el Barcelona. Además, Zidane ha dicho que lo más importante es la Liga.

4 1-1



Tolo Ramón, técnico y analista

1 Es un tópico, pero es la realidad. El Real Madrid no ha perdido ni un partido y en cualquier momento te puede ganar, aunque sea en el tiempo de descuento. Pero el fútbol es fútbol y el Madrid no ganará todos los partidos fuera de su campo. Ha pasado otras veces.

2 A pelota parada se le puede hacer daño. Ha encajado dos goles de córner. A través de esa fórmula todo se iguala. La posesión de la pelota la perderá claramente el Mallorca, por lo que el contragolpe será importante. Hay que resistir todo lo que se pueda y hacer el partido muy largo.

3 El virus FIFA puede beneficiar al Mallorca. Bale y Modric parece que están tocados, y después está el partido clave del martes ante el Galatasaray. Si el Mallorca se pone por delante supongo que Zidane arriesgará porque son puntos que necesita para luchar por el título. Si el Mallorca consigue crear dudas en el rival todo puede pasar en ese encuentro. Ha de evitar el intercambio de golpes. Si los hay, ganará el Madrid.

4 1-0



Gustavo Siviero, entrenador del Paralimni

1 El Mallorca llega al partido con más necesidades y el Real Madrid con la presión de estar siempre arriba. El Mallorca compite y lo hace bien. Ha dado la cara en todos los partidos.

2 Claro que se le puede ganar. El Mallorca va a tener que defender muy bien y saber sufrir. Abortar las oportunidades que tenga el Madrid y aprovechar las que tenga, sobre todo a balón parado es la clave.

3 Obviamente, el parón de selecciones deja secuelas. Y el Madrid tiene muchos internacionales. A veces hay que ir con todo lo que uno tiene. El Mallorca no tiene que pensar en eso e intentar hacer el mejor partido posible.

4 2-1



Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina

1 El Mallorca puede hacer un buen partido, está en una buena dinámica. Siempre lo he visto como un grupo compacto y bien estructurado.

2 Al Madrid se le puede ganar trabajando en equipo y el Mallorca eso lo tiene. Kroos y jugadores importantes están lesionados, por lo que es un factor favorable al conjunto bermellón. El equipo de Moreno ha de dar el cien por cien y no dejarse nada. Es posible.

3 El calendario no creo que afecte al Real Madrid. El partido más importante es el que se ha de jugar. El siguiente nunca es importante.

4 No me atrevo con un resultado.



Óscar Troya, entrenador del Poblense

1 La diferencia es sustancial entre uno y otro equipo, por eso el Mallorca debe afrontar el partido con mucha ilusión. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa. En un partido contra el Real Madrid la motivación es extra y eso es lo que se tiene que aprovechar.

2 Al Madrid se le gana compitiendo, es la única fórmula. Más que temas técnicos, el grado de motivación que tenga el Mallorca es lo que puede herir al conjunto blanco. La filosofía del equipo es la idónea, así que rascar algún punto no me parece una locura. Tienen que hacer lo que han hecho hasta ahora, simple y llanamente.

3 Son equipos muy preparados para esto. Las viven muchísimas veces durante todo el año. No creo que sea un factor importante. Están acostumbrados a esta carga de trabajo y hay banquillo para afrontar todos estos partidos. Para ellos sacar los tres puntos en Son Moix tiene que ser igual de importante que el resto de encuentros.

4 1-0



Carlos Martínez, entrenador del Platges



1 El Mallorca llega anímicamente bien después de conseguir la victoria ante el Espanyol, era muy importante romper esa tendencia derrotista que llevaba el equipo. Por su parte el Real Madrid juega un poco con la incertidumbre, es un equipo que en este inicio ha demostrado que es capaz de lo mejor y lo peor. Para que el partido caiga de uno u otro lado influirá mucho cómo entre en el partido el conjunto blanco.

2 El Mallorca debe ejercer una presión alta y tiene que buscar el error del rival en su juego. El Madrid ha mostrado flaquezas en este inicio de curso. Creo que ha pagado las debilidades de sus centrales y sus laterales. Con una presión alta el Mallorca puede provocar el error y sacarle provecho.

3 Más allá de los partidos que tienen por delante y del apretado calendario, creo que las lesiones son la peor noticia para el conjunto blanco. El Real Madrid llega a Son Moix con un centro del campo cogido con alfileres. Zidane va a tener que hacer ingeniería para solventar los problemas que tiene con sus centrocampistas.

4 3-2



Nico López, técnico del Llosetense

1 Los dos llegan al encuentro con pequeñas necesidades. El Mallorca necesita sacar un resultado positivo, sobre todo por el hecho de jugar en casa, donde creo que además se ha hecho fuerte. Por su parte, el Madrid si quiere seguir arriba necesita también un triunfo. Será un partido muy complicado para los de Vicente Moreno, un duelo de pequeñas necesidades.

2 El Mallorca tiene que hacer lo que lleva tres años haciendo. Su intención debe ser salir al campo organizado y no perder balones. Ya luego solo le queda rezar para que las estrellas del Madrid no tengan su día. El Mallorca debe intentar jugar a la contra y de ahí probar suerte.

3 Afectar le tiene que afectar. En el mediocampo no tienen demasiados recambios. De todas formas es un equipo que está acostumbrado a esa carga de partidos y creo que por ahí no se tiene que ver perjudicado. Lo que más me preocupa es que creo que el Madrid este año está centrado en La Liga.

4 1-0



Pep Barceló, técnico del Alcúdia

1 Creo que al Mallorca todavía le falta algo de ritmo para jugar en Primera. Quizás se ha echado de menos también algo de suerte y de calidad. La falta de pegada del equipo creo que es el principal problema. En el Madrid hay muchas críticas externas, pero ahí están, primeros. Al final es lo que se espera de ellos. Me da la sensación de que es una plantilla poco renovada, pero no deja de ser un equipazo.

2 El Mallorca tiene posibilidades de sacar un resultado positivo si apuesta por un planteamiento defensivo. Si logra hacer transiciones rápidas entre la defensa y el ataque creo que se le puede hacer daño al rival. La defensa del Madrid es su punto débil. Ramos es un jugador de mucho ruido y pocas nueces.

3 Lo normal en cualquier equipo es que cuantos más partidos disputes, peor rendimiento tengas, independientemente de que seas el Real Madrid o no. Vienen con dos lesionados importantes, todo eso genera dudas. La cercanía de la Champions puede hacer que Zidane tenga prioridades a la hora de hacer un once.

4 Gana el Mallorca.



Mari Paz Cerdà, presidenta del Son Sardina

1 El Mallorca quizás está pagando la novatada de su regreso a Primera y le está costando un poquito asentarse en la categoría. Por su parte, el Real Madrid siempre será el Real Madrid y ya le gustaría a cualquier equipo contar en su once con el banquillo blanco. Jugar en Son Moix no es fácil para ningún rival y por ahí el Mallorca debe aprovecharse. Además, el conjunto blanco ha empezado con altibajos la temporada.

2 El punto débil, a día de hoy, de los de Zidane es su defensa. Si el Mallorca es capaz de generar buenas contras, por ahí puede hacerle mucho daño. Ramos, ahora mismo, no está en su mejor versión, Varane también está lentito y los laterales tampoco están en su mejor forma. La gente habla de que la delantera blanca no está en forma, pero al final ahí siempre hay alguien que te la enchufa.

3 Soy de la opinión de que a los equipos grandes siempre les afectan los parones más que al resto. El Mallorca llevará casi dos semanas preparando el encuentro, mientras que el Real Madrid lo hará prácticamente en solo tres días. Más allá de los jugadores que puedan llegar tocados, el equipo llega desconectado, cansado de viajes, partidos con selecciones€ De todo ello debe sacar provecho el Mallorca.

4 2-1



Joan Bibiloni, exseleccionador balear sub'18

1 El Mallorca llega en un momento bueno porque la última jornada logró una victoria importantísima para frenar la mala racha que atravesaba el equipo. En el Madrid mi duda es cómo llegarán al partido los hombres que marcan la diferencia, en qué estado de forma y cuán finos estarán futbolistas como Benzema, Ramos o Hazard.

2 El Real Madrid no tiene ningún punto débil, aunque evidentemente se le puede ganar, pero todo dependerá del estado de forma en el que lleguen los jugadores y del momento mental que atraviesen. La mayoría llegan de selecciones y muchos ya tienen la cabeza puesta en el Galatasaray, puede ser que presten poca atención a este partido.

3 El Real Madrid está acostumbrado a todo esto. Tienen previstas rotaciones y son conscientes de que la carga de trabajo puede provocar que haya lesiones o bajas. No es la primera vez ni será la última que el conjunto blanco se enfrente a problemas similares y sepa plantarles cara.

4 2-2