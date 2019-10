El Real Madrid prepara la cita de Son Moix con hombres clave tocados

Al Mallorca se le presenta una oportunidad única para sacar algo positivo en el partido que el próximo sábado, a partir de las 21 horas, le enfrentará al Real Madrid en Son Moix. Pese a que el banquillo blanco está formado por toda una constelación de estrellas, lo cierto es que el partido ante los rojillos llega en un pésimo momento para el equipo de Zinedine Zidane. No solo porque se celebrará justo después de los compromisos de las selecciones -hasta doce jugadores ha aportado el Real Madrid-, sino porque tras el encuentro del próximo sábado le espera a los blancos dos citas de gran calado: el duelo de Liga de Campeones ante el Galatasaray, en el que no puede fallar tras el inesperado empate ante el Brujas, y la visita al Camp Nou el sábado 26.

Además, el parte de lesiones en el Real Madrid no hace más que aumentar. A la ya conocida baja del alemán Toni Kroos, que se lesionó ante el Granada -a duras penas llegará ante el Barcelona- y la casi segura ausencia de Casemiro, que con cuatro amarillas no arriesgará ante el Mallorca para estar frente al Barcelona una semana después, hay que añadir los contratiempos de Bale y Modric, que acabaron tocados en el partido que enfrentaba a sus respectivas selecciones, Gales y Croacia, de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

Bale es atendido de su pierna izquierda por calambres en el duelo ante Croacia. REUTERS

Modric, que siendo un jugador importante ha dejado de ser indiscutible para Zidane, salió malparado de un fuerte choque con Harry Wilson, al que intentó frenar con una falta en una acción de ataque del conjunto local. El centrocampista balcánico no podía apoyar el pie derecho y tuvo que abandonar el terreno de juego tras ser atendido sobre el césped. Por su parte, Bale terminó el encuentro con una visible cojera, cocon calambres en la pierna izquierda dañada. Ryan Giggs ya había realizado las tres sustituciones y el atacante del Real Madrid, que marcó el gol del empate de su selección, tuvo que permanecer en el campo hasta el final sin poder contribuir al juego de su equipo.

Está por ver qué decide Zidane en torno a su posible participación contra el Mallorca, pero con la amplia plantilla de que dispone y, sobre todo, con el calendario inmediato que le espera, es muy posible que dé descanso a estos dos jugadores. En cualquier caso, juegue quien juegue, Zidane pondrá en liza ante los de Moreno un once de garantías para mantener la condición de líder.



James Rodríguez



La condición de dudosos de hombres importantes del centro del campo del Real Madrid hará posible que James Rodríguez figure en el once titular de Zidane ante el Mallorca. El centrocampista colombiano volvió ayer a entrenar con el grupo después de una semana de ausencia, y el hecho de que no haya sido convocado con su selección le deja bien posicionado para figurar entre los once jugadores que se enfrenten al Mallorca. También está recuperado Marcelo y todo apunta a que ocupará la banda izquierda de la defensa, que en los últimos partidos ha ocupado Carvajal.