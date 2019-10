Raíllo apurará para jugar el sábado

Antonio Raíllo no quiere perderse por nada del mundo el partido ante el Real Madrid. Y parece que no lo va a hacer. En el entrenamiento de ayer, el primero de la semana después que la plantilla gozara de dos días libres, se le vio entrenar aparentemente con normalidad y todo apunta a que estará en el once que se enfrente al líder de la Liga.

Raíllo reapareció el 6 de octubre ante el Espanyol después de tres partidos ausente -Getafe, Atlético de Madrid y Alavés- por molestias en las cervicales. Ante el conjunto catalán aguantó setenta minutos, hasta que se vio obligado a retirarse por mareos y ser sustituido por Xisco Campos.

El central andaluz se retiró por su propio pie del terreno de juego cuando peor lo pasaba el Mallorca, que defendía su mínima ventaja conseguida por medio de Budimir en la primera parte. Afortunadamente, Salva Sevilla marcó el gol de la tranquilidad dos minutos después de la salida de Raíllo.

El defensa cordobés es un fijo en los esquemas de Vicente Moreno. En su ausencia, el equipo ha encajado ocho goles y su regreso ha coincidido con la imbatibilidad del equipo.

Otro jugador que tuvo que abandonar lesionado el partido ante el Espanyol fue Baba, aunque el parón por los compromisos de las selecciones le ha ido de maravilla y estará disponible para Moreno en el centro del campo. El ghanés se ha convertido en un fijo del técnico valenciano desde el comienzo de temporada, relegando a la suplencia a Pedraza, quien no debutó con su equipo en la máxima categoría hasta el mencionado duelo ante el conjunto blanquiazul.



Jornada 13



La Liga dio a conocer ayer los horarios de la jornada 13, de Primera División. El Mallorca afrontará ante el Villarreal en Son Moix un nuevo partido a las 12 del mediodía. El encuentro se disputará el próximo 10 de noviembre en un horario ideal para el mercado asiático. Será el cuarto encuentro que el equipo afronte en dicha franja, después de la disputa de los encuentros ante Getafe y Espanyol. Además, en la jornada 12, el Valladolid también recibe al Mallorca al mediodía.