Pep Lladó 'es Berro': "Thomas Cook no habría quebrado si hubiera patrocinado al Mallorca"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿El Mallorca garantiza la salvación eterna?"

—El Mallorca es una religión, con su cielo en el ascenso a Primera y su infierno en personajes que vienen a hacer daño como Claassen.

—¿Es su primera entrevista con el Mallorca de vuelta en Segunda?

—Siempre vas con Segunda. Ni mucho menos, hay tiempo de sobra para remontar. Que se pongan las pilas y llegaremos vivos a Navidad, al mercado de invierno.

—O sea, el Mallorca no tiene una plantilla de Primera.

—Los fichajes siempre son una incógnita, baste recordar a Roa, Mena o Valerón. El Mallorca no tiene gente que mejore la plantilla de Segunda o Segunda B. Y lo que más me duele es el disgusto de estos ídolos que nos han sacado del infierno en nuestra memoria colectiva. Lo siento más por ellos que por mí.

—El Mallorca parece que está en Primera de visita.

—Empezamos la Liga un poco en pretemporada, pero los tres últimos partidos nos han preocupado más. Con nuestra plantilla, los jugadores lo están dando todo. En una palabra, VAR-aPalo.

—¿Este Molango sabe adónde nos lleva?

—Me cuesta hablar de él, porque personalmente me hizo presentar el equipaje de Segunda B. El descenso a esa categoría lo marcó mucho, y desde entonces hace sus cuentas sin escuchar a nadie. No entiendo su política con la afición, la Primera nos viene un poco grande a todos.

—El mejor entrenador para subir a Primera no es el mejor para mantenerse.

—Tenemos al mejor para subir y para mantenerse, ningún mallorquinista se plantea un Mallorca sin Vicente Moreno a corto plazo. Todo el mundo sabe que lo que ocurre no es culpa del entrenador. Y aunque bajemos, lo cambio por la noche del ascenso ante el Depor, uno de mis mejores momentos desde que acudí al Lluís Sitjar con cuatro años.

—En caso de descenso, coincidirán con el Baleares en Segunda.

—Tengo un par de amigos balearicos muy cabrones. Si bajamos, no quiero que ellos suban. Si nos mantenemos, me da igual. Pasé el peor cuarto de hora con el 0-1 en Son Moix.

—Podría ser peor, que Thomas Cook patrocinara al Mallorca.

—Thomas Cook no habría quebrado si hubiera patrocinado al Mallorca. Hay que reconocer que el club ha mejorado muchísimo con los americanos.

—Ya está bien de quejarse de los palos, la portería tiene el mismo tamaño para todos.

—Para los equipos modestos, la portería propia tiene un metro más, y la contraria un metro menos.

—Son Moix no asusta a los árbitros.

—Porque las pistas de atletismo son el Muro de Berlín circular. Hicimos una performance de Derribos Aina Calvo sobre "Esbucamiento y Demolisión Inmediatas".

—Forofo de día y portero de noche en el Augusta.

—Es como si la sede social de es Berros estuviera en el cine, y los compañeros me traen allí los papeles. A veces hay tanta cola de mallorquinistas como de cinéfilos.

—Júreme que el Sala Augusta no desaparecerá.

—Siempre hay comentarios, pero hemos vivido uno de los mejores veranos de los últimos años, con más de dos mil personas los miércoles.

—Ya sabe que su idioma 'mallorcano' saca de quicio a los catalanistas.

—Tenemos dos lenguas maravillosas, no pasa nada por mezclarlas. No me gustan quienes desprecian a una por otra, me siento muy alejado de todos los extremos.

—El Mallorca es el segundo equipo de los mallorquinistas, después de Real Madrid o Barça.

—El Mallorca es el primer equipo de los mallorquinistas. Los otros son simpatizantes, siempre bienvenidos. Nosotros somos militantes, y escribí en Twitter que admitíamos a "comunistas, independentistas, fachas, puteros y beatas".

—¿Cuál será el resultado del Mallorca-Espanyol de mañana?

—El resultado bueno es que el VAR concede un penalti al Mallorca. Lanza Budimir, el balón da en el palo, rebota en el culo del delantero y entra. Ese 1-0 es mejor que un 5-0 en otras condiciones, estoy hasta els collons de mala suerte.

—Fuera de Son Moix no quedan mallorquines como usted.

—La isla está llena de mallorquines como nosotros, escondidos por nuestra idiosincrasia. Es Berros hemos encontrado, en Son Moix y en el Mallorca, el lugar y el momento ideales para sacar lo que muchos de ellos llevan dentro.