Un choque de necesidades

Llega el momento de cambiar la tendencia. El Mallorca afronta esta mañana ante el Espanyol (12.00 horas/Movistar) un duelo de necesidades entre dos conjuntos que se han visto anclados a las posiciones de descenso en el primer tramo de Liga. Los bermellones buscan sumar tras tres derrotas consecutivas –seis sin ganar– en una semana para el olvido, mientras que el conjunto blanquiazul, diseñado para competir en Europa, quiere comenzar a sumar de tres a domicilio.

El técnico mallorquinista Vicente Moreno ya reconoció en rueda de prensa que el equipo necesita ganar. Aún es pronto para tildar el encuentro de final, pero es cierto que el resto de equipos empiezan a coger carrerilla en Liga y que hay que conseguir la victoria para no quedarse atrás.

Son Moix debe volver a ser un fortín y gran parte de la permanencia pasa por vencer en encuentros como el de hoy. Además, el partido cobra una mayor importancia ya que la próxima semana hay parón por selecciones, así que lograr la victoria permitirá encarar las dos próximas semanas con una mayor tranquilidad. El siguiente encuentro de los mallorquines será, de nuevo en casa, ante el Real Madrid el 19 de octubre.

El once de Moreno será el esperado, vista la poca confianza en las nuevas incorporaciones, al margen de Take Kubo y Aleix Febas, por lo que la gran duda hasta última hora será la presencia de Antonio Raíllo en el centro de la defensa. En el flanco izquierdo, Fran Gámez, tras su buena actuación como lateral izquierdo frente al Alavés en la última jornada, tiene muchos números de repetir titularidad en detrimento del ghanés Lumor. La otra posición que baila en el once inicial se la disputarán Febas y Dani Rodríguez.

Por su parte, el Espanyol ha convocado a 22 futbolistas y deberá hacer cuatro descartes antes del encuentro. Llegan tras un duro enfrentamiento en Moscú en Europa League y con un ataque plagado de bajas. A pesar de que el club catalán no ha emitido un comunicado médico, se prevé que Calleri no se vista de corto ante el Mallorca. El joven canterano Melendo se perfila como titular, con el chino Wu Lei como único delantero. Calero, expulsado ante el Valladolid, dejará su puesto en defensa a David López.