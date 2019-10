Moreno: "No se es del todo justo con Lago"

Vicente Moreno ha salido al paso de las críticas sobre el rendimiento de Lago Junior. "Creo que a veces no se es del todo justo con Lago. Es un jugador que se lo deja todo, que nos da muchísimo. A veces pasa que cuando hay un jugador que lleva tanto tiempo en un club, parece que hace menos de lo que realmente hace. Evidentemente hay partidos que está mejor o peor. Yo lo veo muy bien. Mi trabajo es convencerlo de que está mejor que lo que los del alrededor le hacer creer. Para nosotros, Lago es un jugador muy importante y espero que siga dándonos el rival que realmente tiene", ha comentado el técnico mallorquinista.

Respecto al partido frente al Espanyol, Moreno reconoce la importancia de conseguir los tres puntos. "Siempre que tienes un partido por delante te da la oportunidad de hacer las cosas bien y ganar. Jugamos contra un muy buen equipo, que está en un situación parecida en Liga a la nuestra. Es una oportunidad ante un gran equipo que nos va a dificultar y que nosotros tenemos que coger para conseguir los tres puntos que son muy importantes para nosotros. En Liga han sumado en todas las salidas. No sé como es en casa, pero fuera es un equipo difícil y que habitualmente suma, así que una dificultad más. Nosotros no tenemos que estar muy pendiente de estas cosas. La realidad es que queremos y necesitamos ganar", ha puntualizado en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Mallorca ocupa la penúltima plaza en la clasificación, un lugar que el técnico valenciano reconoce que "no nos gusta mirar. Nos gustaría estar en otra situación en clasificación. Estamos bien. Si se tira la vista hacia atrás, se le podría pedir al equipo ser mejor que en la primera mitad ante el Atlético y el Getafe, porque en los otros partidos hemos rendido a muy buen nivel. Estoy convencido de que si uno persevera y lo busca, el fútbol es justo y te da lo que mereces, así que en esa línea tenemos que seguir", ha comentado.

Moreno ha vuelto a apelar al factor Son Moix para ayudar a darle la vuelta a la situación. "Nosotros disfrutamos de jugar ante nuestra afición porque nos da un plus. Sentimos algo más de lo que somos cuando jugamos en casa. A ver si yendo todos de forma conjunta volvemos a conseguir una victoria. Fuera de casa hemos hecho partidos serios también. Estamos en una línea buena que no se traduce en resultados. Nos toca insistir en lo que hacemos bien que son muchas cosas y mejorar las que no hacemos como toca", ha resumido.

Por otra parte, como viene siendo habitual en sus comparecencias ante la prensa, no ha resuelto la duda de si Raíllo será de la partida frente al Espanyol. "Raíllo se ha ido incorporando durante la semana. Por su forma de ser y querer ayudar, es un tío que hasta cuando no está hace todo lo posible para estar. A otros jugadores a veces hay que darles un empujón pero a Raíllo hay que pararlo. Hay que meditarlo mucho, hay que escucharlo a él, al médico y medir bien los plazos. Con él se han adelantado y mucho. Es un espejo donde nos tenemos que mirar todos en situaciones difíciles y es el tipo de jugador que todo entrenador quiere tener, porque siempre está en disposición de ayudar", ha destacado.

Para acabar, ha querido minimizar la cuota de responsabilidad de los árbitros en el espinoso asunto de los penaltis en contra en Liga."En esta situación los que menos culpa tienen los árbitros. Ellos intentan siempre tomar la decisión acertada. Creo que les estamos dificultando mucho, con este tipo de normativa, tener mayor facilidad para acertar. Esas situaciones se dan en ambas áreas y ahí es donde puede a ver disparidad de decisiones. Tienen una labor muy complicada y nosotros nos tenemos que dedicar a jugar y si todo eso se puede igualar o caer más favor, desde luego yo lo prefiero", ha concluido.