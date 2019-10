El Espanyol como punto de inflexión en la trayectoria del RCD Mallorca

El Espanyol se presenta como una oportunidad perfecta para dar un vuelco a la situación que atraviesa el Real Mallorca. Así lo destacó ayer Salva Sevilla, quien definió el duelo como "un partido súper importante por todo". "Después del encuentro del domingo habrá un parón. El Espanyol ahora mismo se encuentra en la zona de descenso, tiene partido este jueves de Europa League y le espera un largo viaje. Tenemos que aprovechar todas estas circunstancias y hacer las cosas bien. Es en Son Moix donde debemos amasar el objetivo que tenemos entre manos", resaltó el centrocampista de Berja. El Real Mallorca quiere ahondar en la crisis periquita.

David Gallego, en entredicho por la afición del Espanyol

El divorcio entre el técnico del Espanyol David Gallego y la grada es total. Son varias ya las jornadas que la hinchada periquita pide el cese del entrenador del conjunto catalán tras los malos resultados atesorados en este inicio de campeonato: una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Aunque el club ratificó este pasado lunes su continuidad, lo cierto es que Gallego se juega su futuro esta semana dependiendo de los resultados que atesore el equipo este jueves ante el CSKA de Moscú y el domingo ante el Mallorca.



La Europa League genera demasiados dolores de cabeza

La competición continental está generando en el Espanyol más dolores de cabeza de los que resuelve. Hace dos semanas el conjunto catalán no pasó del empate en casa ante el rival más flojo del grupo, el Ferencvaros. Hoy a las 18:55 se enfrenta al CSKA en Moscú, un partido que se presume clave para seguir vivo en la competición. El largo viaje pasará factura al equipo.



Los refuerzos del Espanyol en el último mercado no brillan

El mercado de fichajes ha debilitado al conjunto periquito en lugar de reforzarlo. El Espanyol se despidió este verano de su entrenador Rubi y también de jugadores importantes de la plantilla como Mario Hermoso y Borja Iglesias. Otros futbolistas como Darder, Wu Lei, Marc Roca o Melendo tampoco están ofreciendo el nivel que mostraron el curso pasado. El equipo, con cinco puntos, ocupa la décimo octava posición de la tabla.



Los puestos de descenso afectan al aspecto psicológico del equipo

David Gallego no ha sido capaz de dar con la tecla. Los cambios en el once y en el sistema muestran que el técnico no encuentra el Espanyol que quiere. El preparador ha apostado por diferentes sistemas, pero ninguno le ha dado el rendimiento esperado sobre el terreno de juego. Los periquitos juegan con mucha tensión y, tras encajar un tanto, se vienen siempre abajo. En lo que va de temporada solo se han puesto por delante en el marcador en una ocasión, fue en el encuentro contra el Celta de Vigo.



Bajas en la delantera y una defensa demasiado débil

El Espanyol es con cuatro tantos uno de los equipos menos goleadores de la competición. Facundo Ferreyra, llamado a ser el sustituto de Borja Iglesias en la línea ofensiva, se lesionó el pasado 17 de septiembre y estará apartado de los terrenos de juego entre dos y cuatro semanas más. En la línea defensiva las cosas tampoco mejoran. El conjunto catalán es uno de los equipos más goleados de la competición: en siete encuentros ha encajado un total de doce tantos.