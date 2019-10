Salva Sevilla: "Espero que el fútbol sea justo con nosotros"

Salva Sevilla pide equidad, "que no nos regalen nada, pero que tampoco nos lo quiten". El futbolista del Real Mallorca exige "un mismo criterio para las dos áreas y que se estudien todas las jugadas" como hacen con ellos. El futbolista de Berja, uno de los jugadores más veteranos del plantel bermellón, ha reconocido este mediodía que espera "que el fútbol sea justo" con el trabajo que hace el equipo, un supuesto que espera que empiece a producirse a partir del próximo domingo, cuando el conjunto rojillo recibe al Espanyol.

"No sé si por ser un recién ascendido no nos tratan con el mismo respeto que al resto de equipos. Lo que evidentemente no comparto son algunas decisiones arbitrales que se han dado durante los partidos. Yo sinceramente hay algunos penaltis que no los he visto tan claros, pero es mi punto de vista. Debemos intentar cuidar estos detalles para que no nos pasen más estas cosas dentro del área. Lo que pido es que no nos regalen nada, pero que tampoco nos lo quiten. Que se tenga el mismo criterio en las dos áreas y que se estudien todas las jugadas, como hacen con nosotros", ha señalado el centrocampista bermellón.

Sevilla ha asegurado que "la racha de malos resultados se lleva mal". "No vamos a ocultarlo, a nadie le gusta perder. Es lo peor que te puede pasar y sinceramente yo lo llevo muy mal, pero la única forma de cambiar esto es seguir trabajando, seguir insistiendo y seguir entrenando como lo hacemos. Espero que el fútbol sea justo con nosotros", ha subrayado.

El domingo se presenta una oportunidad perfecto para dar un giro a la situación que atraviesa el equipo, seis jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos. El Espanyol, que aterriza en Son Moix en horas bojas, es el rival idóneo para volver a sumar un triunfo. "Es cierto que el del domingo es un partido súper importante por todo. Después hay un parón, venimos de no sumar puntos. El Espanyol es un rival que ahora está en la zona de abajo, tiene partido este jueves también, tiene un largo viaje. Tenemos que aprovechar todas estas circunstancias y hacer las cosas bien. Es un equipo que cuenta con jugadores muy buenos y no va a ser nada fácil. Es aquí en casa donde se tiene que amasar el objetivo que tenemos. Esperamos hacernos fuertes a partir del domingo", ha resaltado Salva Sevilla en rueda de prensa.

El andaluz ha señalado que "el equipo está trabajando para evitar que nos piten más penaltis". "Trabajamos todos los días para prepararnos de la mejor manera. Hay un cuerpo técnico que cuida cada detalle. Trabajamos al máximo todas las jugadas que pueden darse en un partido y luego está la decisión del árbitro, que eso ya es complicado de controlar", ha zanjado el futbolista del Real Mallorca.