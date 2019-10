Los refuerzos del Mallorca en el banquillo y en la grada

La nuevas incorporaciones realizadas por el Real Mallorca en el pasado mercado estival no están aportando nada nuevo al conjunto bermellón. Take Kubo y Aleix Febas fueron los únicos jugadores, el pasado domingo, que consiguieron irrumpir en el once de Vicente Moreno. Esa es la tónica desde el inicio del campeonato.

FEBAS. Destellos de calidad

El mediapunta leridano se ha ganado la confianza de Moreno durante las primeras jornadas. Ha participado como titular en seis de los siete encuentros, pero solo uno de manera completa. Es un jugador diferente y que sorprende con detalles.



LUMOR. Gámez le gana la posición

La ausencia de laterales izquierdos propiciaron su titularidad. Con la llegada de Baba Rahman, Lumor perdió su condición de indiscutible, pero la lesión del primero volvió a colocarlo en el once. Ahora parece que el técnico apostará por jugar con Gámez a pierna cambiada.



TAKE KUBO. Un futbolista diferente

Llegó en los últimos días de mercado y en solo tres partidos consiguió hacerse con un hueco en el once. El futbolista cedido por el Real Madrid aporta un plus de calidad. Su integración en el grupo ha sido rápida, pero todavía se espera más de él.



BABA RAHMAN. Dos meses de lesión

Con pocos entrenamientos en su haber, debutó ante el Athletic causando buena impresión, pero en el Coliseum cayó lesionado. Una rotura parcial del ligamento de la rodilla le mantendrá apartado del verde durante al menos dos meses.



TRAJKOVSKI. Adaptación complicada

La adaptación del futbolista no está siendo sencilla. El macedonio ha disputado cuatro partidos desde el banquillo. El domingo, ante el Alavés, Moreno tan siquiera decidió convocarlo, dando prioridad a Aridai Cabrera.



ÁLEX ALEGRÍA. Abdón es el primer cambio

Fichado para reforzar al equipo en Segunda, el de Plasencia ha participado en cinco encuentros. El pasado domingo no entró ni en la convocatoria. Abdón está por delante de él.



YANNIS SALIBUR. Una única convocatoria

El extremo congoleño ha desaparecido de las convocatorias del conjunto bermellón. Moreno solo le concedió 27 minutos en el partido ante el Valencia en Mestalla. Fue uno de los últimos fichajes cerrados por el club.



PABLO CHAVARRÍA. El último delantero

El delantero argentino se ha caído de la convocatoria del conjunto bermellón desde la jornada cuatro. El futbolista entrena al margen del equipo por una lesión cuyo alcance el Real Mallorca no ha dado a conocer. En la zona ofensiva es la última pieza con la que cuenta Moreno. Entró en las tres primeras convocatorias, pero solo disputó 7 minutos.



FABRICIO. Un portero de garantías

El cancerbero de Vecindario llegó en el último día de mercado. Todavía no se le ha visto debutar de manera oficial con la elástica bermellona, pero sí le ha ganado el puesto a Miquel Parera como segundo portero del equipo. El gran nivel que está exhibiendo Manolo Reina en este inicio de curso hará muy complicado que le quite el sitio.



JOSEP SEÑÉ. Inédito en el terreno de juego

El centrocampista catalán es un inédito en este inicio de temporada. Ha sido convocado por el de Massanassa en tres ocasiones, pero todavía no ha debutado con la elástica bermellona.



ALEKSANDAR SEDLAR. Por detrás de Xisco Campos

Un choque fortuito del central con Antonio Raíllo le mantendrá lejos de los terrenos de juego durante dos meses. Antes de la lesión, Moreno apostó por Xisco Campos antes que por él.



CUCHO HERNÁNDEZ. Todavía no ha pisado la isla

Se espera que el delantero colombiano aterrice en Mallorca en los próximos días. Una lesión en los isquios le han impedido entrar en la rutina de trabajo del equipo. Se recupera en Madrid.