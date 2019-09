Vicente Moreno: "Ni con VAR ni sin VAR me ha parecido penalti"

Vicente Moreno no se mordió la lengua al calificar el penalti que supuso el primer gol del Alavés. "Ni con VAR ni sin VAR me ha parecido penalti, ni mucho menos. ¿Qué hacemos? No puedo decirle nada a Lago por el penalti. Los contactos existen tanto por arriba como por abajo en el área. En la rival también", se quejó el técnico mallorquinista.

Sobre el encuentro, que supone la sexta jornada consecutiva del Mallorca sin ganar, Moreno afirmó que el Mallorca hizo méritos para llevarse algo de Mendizorroza. "En la primera parte hemos sido superiores, teniendo alguna ocasión clara par marcar. En la segunda, más igualada, estábamos buscando la victoria y hemos aguantado bien al rival. En una acción aislada la balanza puede caer a un lado o a otro y por ahora no ha caído del nuestro. Así es muy difícil", puntualizó en rueda de prensa.

El Mallorca recibe en la próxima jornada al Espanyol, un equipo al que tampoco le están saliendo las cosas en Liga. "Es un partido muy importante para nosotros. Ganar te da un empujón en la clasificación. Tenemos que intentar hacer bien las cosas y ganar. Nosotros afrontamos todos los partidos de la misma manera. Intentaremos hacer lo posible para ganar sin pensar más allá", comentó. "Todo se ve difícil cuando estás en esta situación. Si somos capaces de sumar los tres puntos frente al Espanyol lo veremos todo de otra manera. Tenemos que centrarnos en nosotros y en hacer un buen partido", añadió.

Fran Gámez, como titular, y Aridai, entrando desde el banquillo, debutaron en Primera, una de las pocas notas positivas de la derrota ante el Alavés. "Nos alegramos por ellos. Siempre que uno empieza en esto del fútbol tiene este objetivo en la cabeza. No queda otra que seguir. Hemos hecho el mejor once para intentar ganar el partido. Fran ha hecho muy buen partido", destacó el técnico valenciano.



La cara... Fran Gámez

Rinde a buen nivel en su debut en Primera

Una hora antes del encuentro, saltó la 'sorpresa' al conocer la alineación del Mallorca frente al Alavés. Fran Gámez, inédito en Liga, entró en lugar de Lumor para ocupar el lateral izquierdo.

El valenciano debutaba en Primera con 28 años y lo hizo a un buen nivel, frenando las acometidas del rival por su banda, a excepción del segundo gol, donde ya con el equipo volcado en ataque, no pudo con Burke, que le ganó en velocidad para servir en bandeja el gol de la sentencia a Joselu.

Gámez fue de lo poco destacable del conjunto bermellón en la tarde de ayer en Vitoria. A pesar de que dio evidencias de que su lugar es la derecha, se incorporó con frecuencia al ataque, en especial durante la primera mitad. Lo que dejó claro es que quiere jugar y no se notó en ningún momento la ausencia de Lumor.



...y la cruz Lago Junior

Comete su segundo penalti del curso

Lago Junior está viviendo un inicio de curso en Primera División que ni en sus peores pesadillas se imaginaba. Tras un penalti en Mestalla ante el Valencia, ayer cometió otro más que costó muy caro al equipo.

Cuando el partido estaba en un momento clave, cometió una imprudencia y derribó a Tomás Pina en el área. Contacto leve, todo sea dicho, pero la fortuna no está del lado del Mallorca y, ayudándose del VAR, Del Cerro Grande señaló la pena máxima. Al margen del drama de los once metros, que da para una novela, una vez más volvió a ser evidente que el costamarfileño es una sombra del jugador de los dos últimos años.Muy previsible, ha perdido su arrancada y apenas inquieta al lateral de turno en su banda. Es intocable para Moreno, pero debe dar mucho más.