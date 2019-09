Un debut desdibujado

Compañeros de habitación y de estreno. El lateral de Sagunto y el extremo canario aterrizaron en el Mallorca durante el mercado invernal de Segunda B. Nunca han tenido un puesto asegurado en el once bermellón, pero Moreno siempre ha acabado brindándoles su confianza. Ayer ambos cumplieron su sueño de debutar en Primera.

"Si me dan a elegir, hubiera preferido no haber debutado aún en Primera, pero que el equipo hubiera sacado los tres puntos de Mendizorroza". Muy a su pesar, Fran Gámez no vivió el debut soñado en Primera División. Tampoco lo fue para su compañero de fatigas y habitación, Aridai Cabrera, quien saltó al césped ya con el 1 a 0 en el luminoso. Tanto el lateral de Sagunto como el extremo canario se estrenaron en la máxima categoría del fútbol español con un sabor agridulce.

El defensa valenciano, que hace tan solo dos temporadas jugaba en el equipo de su pueblo y peleaba por no descender a Tercera, ayer firmó un partido muy serio ante el Alavés. Moreno no es de ponerle las cosas fáciles al tímido jugador. En Miranda de Ebro, en el partido de la eliminatoria por el ascenso a Segunda División, le requirió tras la lesión de Bonilla. Gámez, que apenas había disputado minutos con la elástica bermellona, saltó al campo para defender la banda izquierda y el jugador cumplió en su cometido. Ayer, el de Sagunto volvió a saltar al verde, en esta ocasión como titular, para cumplir a pierna cambiada en una posición donde Lumor, por el momento, no ha dado la talla. Tras el partido firmado ayer por el lateral saguntino, parece que Vicente Moreno ha encontrado sustituto para el lesionado Baba Rahman.

Por su parte, Aridai Cabrera, que se recuperaba de una larga lesión que le había impedido realizar la pretemporada con el equipo, cumplió también con el sueño de debutar en la máxima categoría del fútbol español. Moreno preparó el cambio del fútbolista canario antes del penalti que Del Cerro Grande señaló sobre Pina. El 7 del Mallorca tuvo que esperar al lanzamiento de la pena máxima para entrar en el césped, ya con el marcador en contra. El último cuarto de hora de los bermellones en Mendizorroza fue un despropósito en el que Aridai tampoco pudo meter mano.



Baba y Lago De nuevo señalados por Vicente Moreno en los cambios

En el partido ante el Atlético de Madrid, Moreno ya les dio un toque de atención al ser sustituidos. Ayer, Baba y Lago Junior volvieron a ser los elegidos por el técnico valenciano para que abandonaran su puesto sobre el terreno de juego. Corría el minuto 77. Tanto el centrocampista ghanés como el extremo costamarfileño están lejos del nivel que el de Massanassa les exige. Hasta el encuentro del pasado miércoles eran de los pocos jugadores que lo habían jugado absolutamente todo con la elástica del Mallorca, pero tras los últimos partidos, no sería extraño que el preparador valenciano apostara incluso por dejarles de inicio en el banquillo.