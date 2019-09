Moreno: "No estamos aquí para estar de paso"

"Que estemos en descenso no afecta en nada para el partido del domingo". Con estas palabras ha inaugurado Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, su comparecencia de prensa en Son Bibiloni. El preparador valenciano ha pedido calma y tranquilidad ante la situación que atraviesa el equipo, que suma cinco jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos.

"Que haya que llevar esta situación con naturalidad tampoco quiere decir que nos conformemos. Sabíamos que iba a ser una temporada difícil, pero todo lo que sea ponerse nerviosos es tirarse piedras sobre el tejado. Los puntos llegarán y cuando se consiga sumar todo se verá de manera diferente", ha resumido el valenciano.

Moreno ha señalado que "las sensaciones no se corresponden con los puntos que lleva el equipo", pero no ha buscado excusas a la hora de valorar la posición que ocupan en la tabla . "Sabemos que en el fútbol no se vive de sensaciones, se vive de puntos y resultados. Somos conscientes de la dificultad de esta categoría, pero nos sentimos un equipo más. No hay que sentirse una víctima de nada. Estamos en Primera División porque nos lo hemos ganado y somos igual que el que más. Reclamamos que todos los de alrededor nos cuenten como uno más para todo. No estamos aquí para estar de paso, queremos estar mucho tiempo, esa es nuestra ilusión", ha declarado.

El equipo ha recibido diez goles en contra tras la disputa de las seis primeras jornadas. Media docena nacen de jugadas a balón parado un "aspecto a mejorar, como muchos otros". "Tanto en la victoria como en la derrota siempre trabajamos para seguir sumando. Todos los factores son mejorables y las jugadas a balón parado también", ha recalcado.

Cuestionado sobre el trivial papel de las nuevas incorporaciones en este inicio de curso, Moreno se ha apresurado a reconocer que "el mayor interesado" en hacer la mejor alineación es él mismo. "Esto no se trata de tirar una moneda y hacer cambios. Hay que analizar muchos factores. La alineación que hacemos cada fin de semana es pensando que se trata de la mejor, sin mirar DNI, procedencia del jugador o si lleva más o menos tiempo en el equipo. El otro día algunos cambios hubo, alguno obligado y alguno no. Seguramente que este fin de semana también pueda existir alguna variación en el once", ha descubierto.

Moreno también se ha referido al partido del pasado miércoles ante el Atlético de Madrid y ha vuelto a mostrar su lado más crítico a la hora de valorar la primera parte que hizo su equipo. "En la primera parte hicimos un partido muy plácido para enfrentarnos a un rival como el Atlético de Madrid. Estoy convencido que ellos mismos no se lo esperaban. La segunda parte ya fue otra cosa, les competimos, tuvimos opciones de empatar y nos encontramos con ese gol, prácticamente sin querer. Es normal que los jugadores del Atlético se enfadaran, solo faltaría que no pudiéramos entrar y ser intensos y agresivos como lo son ellos. Pero como la primera parte no los fuimos, en la segunda, quizás les molestó. Sobre el capítulo de Salva Sevilla y Morata, vivo en una nube, no me entero de mucho. Todo lo que se ha hablado supongo que irá un poco porque tienen derbi y no va a poder jugar, pero que se lo hubiera pensado mejor o que no hubiera jugado para estar fresco contra el Real Madrid. Son situaciones que se dan. Salva Sevilla es un tío fantástico y no conozco a Morata, pero seguro que también lo es", ha concluido.

Sobre el rival del próximo domingo, el Alavés, el entrenador bermellón ha definido al rival como un "equipo muy intenso, que te hace sufrir, que no da un balón por perdido y que hace muy difícil ganarle un partido".