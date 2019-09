Partidazo con todo vendido

Primer gran partido de la temporada en Son Moix, y de los últimos seis años. Visita esta tarde (19 horas) el estadio mallorquinista el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, un rival de lo más incómodo en un momento en el que el conjunto rojillo necesita ya una victoria para romper una racha de cuatro jornadas consecutivas sin sumar de tres en tres. El recinto rojillo se llenará si los abonados no fallan. Y es que ayer se colgó el cartel de 'no hay billetes' para un duelo de lo más atractivo.

Vicente Moreno, en su línea habitual, no dio una sola pista de sus intenciones. Se sabe, porque lo ha dicho él, que "algún cambio habrá". Pero nada más. Por lo tanto, solo queda especular sobre la posible alineación de Salva Sevilla, que ha entrado en la lista de convocados, pero no Raíllo. El primero se tuvo que retirar a los veinte minutos del partido ante el Getafe, pero parece que el contratiempo no reviste gravedad. Kubo se perfila como titular, aunque habrá que ver por quién entra. Una posibilidad es de que forme pareja atacante con Budimir, y en este caso el perjudicado sería Febas, que hasta el momento es un fijo para Moreno.

Ambos equipos llegan al partido en crisis, o lo más parecido a ello. El Atlético viene de perder en Anoeta y empatar en casa ante el Celta, por lo que necesita la victoria antes de medirse el sábado al Real Madrid. Simeone ensayó ayer con Morata, Diego Costa y Joao Félix, y si se juntan sería la primera vez.

El Mallorca ya empieza con las urgencias de los resultados. Juega muy bien muchas fases de los partidos, pero no le ha alcanzado más que para una victoria. La segunda debe llegar hoy. El ambiente es el propicio para volver a ganar y no caer en descenso.



Molango "No es decisivo que seamos últimos en límite salarial"

El consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango, restó importancia al escaso límite salarial de su club, que asciende a 29,9 millones de euros, el más bajo de LaLiga Santander. "Lo más importante es estructurar un proyecto sólido con un cuerpo técnico y una plantilla con personalidad y calidad. Ser el último en el límite salarial no es definitivo ni tampoco decisivo", señaló el directivo, según publica el club en su página web.

Molango fue uno de los ponentes del World Football Summit que se está celebrando en el Teatro Goya de Madrid, un congreso que reúne a personalidades del fútbol mundial en torno a paneles y charlas de temáticas de ese deporte.