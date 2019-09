Moreno: "Se le puede meter mano al Atlético de Madrid"

Vicente Moreno espera que el esfuerzo de sus jugadores de su premio mañana ante el Atlético de Madrid en Son Moix. "Se lo he dicho a los chavales. Lo que nosotros tenemos que hacer es cada dar partido dar el 100% de lo que podemos dar. Si lo hacemos, en todos los partidos tendremos opciones de ganar, empatar o perderlos. Jugamos contra equipos de mucha calidad, que con muy poco, o sin nada, te pueden hacer gol. Aquí se trata de no pensar en ellos. Ver donde se le puede meter mano al Atlético, que se puede hacer. No seríamos el primer equipo que les vence. Es un equipo que siempre vende muy cara la derrota", ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro.

El conjunto del Cholo Simeone es el primer rival de Champions League que visita Son Moix. "Al final uno siempre tiene la ilusión de estar en partidos como el de mañana. Es una suerte y una ilusión. Estamos con ganas de competir, de hacer un buen partido y ganar", ha reconocido.

Cuestionado acerca del poco tiempo de preparación entre el partido del domingo frente al Getafe y el de mañana, Vicente Moreno lo ve como una "circunstancia" más de la competición. "Esto no se elige. Si viene pronto y ganas bienvenido seas, si pierdes pues una losa más. La semana se ha hecho muy corta, tenemos un día menos de recuperación que el Atlético de Madrid, pero también es verdad que ellos vienen de jugar entre semana. Las circunstancias son las que son y con ellas tenemos que afrontar el partido con la ilusión de ganarlo. Partiendo de la base que jugamos contra un equipo de Champions, de mucho nivel y que habitualmente gana más que pierde, nosotros tenemos ilusión de ganarlos", ha explicado.

El Atlético, que ha cosechado dos empates en sus últimos dos encuentros de Liga, llega a Palma con urgencias, aunque Moreno piensa que aún no cabe hablar de ello. "Es muy pronto todavía. Nosotros estamos en la parte baja de la clasificación y tenemos cerca a rivales que tenían que estar más lejos. Estamos donde estamos pero cada partido es una historia y la tabla y las circunstancias poco determinan. Es un equipo de mucha calidad y eso nos va a dificultar mucho el poder ganarles", ha recalcado.

Sobre si hará rotaciones, Moreno admite que habrá alguna modificación en el once titular. "Vamos a jugar un equipo que tiene un presupuesto de 400 o 500 millones de euros. No se trata de hacer rotaciones. Tenemos tres partidos en una semana y miraremos de hacer el mejor equipo posible. Algún cambio habrá seguro", ha comentado.

En su obsesión por no dar información sobre el estado de los jugadores, Moreno no aclaró si Salva Sevilla o Antonio Raíllo llegarán a tiempo ante el Atlético. "Todo lo que demos de información será ayudar al Atlético. Haremos la convocatoria y veremos mañana los jugadores que están en condiciones de participar.". "La lesión de Baba Rahman preocupa, cabe ver el tiempo que estará para recuperarse", ha agregado.

El nipón Take Kubo tiene posibilidades de entrar en el once, aunque el técnico valencia prefiere ser cauteloso con él y le resta presión."Kubo es un jugador como el resto y tiene oportunidad de entrar siempre. Es un chico con mucho interés en hacer las cosas bien, con muchísima calidad. Hay que darle su tiempo, no hay que ponerle una mochila con un peso excesivo. Para eso estamos yo mismo o jugadores con experiencia que tenemos. Si tiene la oportunidad de jugar, rendirá y si está tranquila poco a poco aportará se ganará su sitio en el equipo", ha resaltado.

Son Moix presentará un aspecto prácticamente lleno, si los socios acuden, una situación que Moreno califica como "muy positiva". "La afición ha tenido un papel muy importante en lo que hemos conseguido estos años. Todo lo que la gente ayude y le de un plus a los jugadores, nos ayudará a lograr los objetivos, que no son nada fáciles", ha concluido.