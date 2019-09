Horario y dónde ver el Mallorca- Atlético de Madrid

El Real Mallorca intentará cortar la racha de partidos sin vencer -ya suma cuatro- mañana, en Son Moix, ante un Atlético de Madrid que acumula tres partidos sin ganar y que viaja a la isla con todos sus efectivos disponibles, a falta de cuatro días para enfrentarse al Real Madrid en el derbi de la capital. El Mallorca, que volvió a reencontrarse con el gol ante el Getafe (4-2), necesita empezar a sumar puntos para escapar de las posiciones de descenso y Son Moix es el mejor escenario para lograrlo.

El encuentro ante el Atlético, que se disputa mañana a las 19 horas (Movistar LaLiga), corresponde a la sexta jornada de Liga. Moreno no podrá contar con Sedlar ni Baba Rahman, lesionados, y son duda Antonio Raíllo y Salva Sevilla, al haberse sufrido diversas dolencias en los últimos días. En caso de que no jueguen, Xisco Campos y Take Kubo se perfilan como sus principales sustitutos.

Diario de Mallorca estará en el estadio para seguir de cerca la preparación del encuentro y, a través de la página web del diario, se dará cobertura al minuto a minuto del encuentro ante el conjunto madrileño en una nueva jornada de la competición liguera.