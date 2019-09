Vicente Moreno: "Vamos casi a penalti por partido, es la realidad"

Vicente Moreno no pudo ocultar ayer su disgusto tras el partido que el Real Mallorca firmó ante el Getafe. El técnico del conjunto bermellón reconoció sentirse "molesto" tras lo visto sobre el terreno de juego, pero confió en resolver los problemas lo antes posible para volver a dar la cara. "Ha sido un encuentro marcado por muchas circunstancias y todas negativas. Algunas dependían de nosotros, otras del azar y otras de los demás, eso pone muy difícil las cosas", valoró el preparador de Massanassa.

Moreno, como es habitual, no quiso entrar en valoraciones sobre la actuación arbitral, pero sí dejó entrever su malestar con algunas de las decisiones tomadas por el colegiado vasco. "No me quejo nunca del arbitraje, me centro más en ver nuestros errores. Las acciones las habéis visto vosotros igual que yo (refiriéndose a los periodistas), a mí no me corresponde valorarlas. Vamos prácticamente a penalti por partido, eso es una realidad y una dificultad más a la que tenemos que hacer frente", reflexionó para continuar: "He visto la jugada del penalti de Sastre. A partir de ahí no puedo hacer mucha más valoración, me tengo que fijar en los errores de mi equipo, aunque todos habéis visto lo mismo que yo".

Sobre la importancia de haber roto con la racha de partidos sin acierto de cara a portería, Moreno reconoció que era "una pena que después de hacer dos goles fuera de casa" no sirvieran "para nada".

Uno de los contratiempos que afectó al encuentro fue la lesión de Salva Sevilla y Baba Rahman cuando solo se llevaban 20 minutos de partido. "No contaba con ellas, evidentemente, pero no creo que sus lesiones sirvan de excusa, son situaciones que se dan. Tampoco creo en la mala suerte, hay que llevarlo con naturalidad", precisó.

Para acabar, Moreno aseguró estar "molesto" con lo visto sobre el terreno de juego. "Lo normal es que si juegas así, pierdas más que ganes", zanjó el valenciano.