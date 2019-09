El Mallorca llega una hora tarde

Desconozco quién es el responsable pero empíricamente puedo demostrar que el Mallorca llegó 70 minutos tarde al Alfonso Pérez. Media hora después del inicio oficial no habíamos visto lo que se llama fútbol, si acaso me pareció estar ante algo parecido a la variedad gaélica que he descubierto en Irlanda: 22 tíos que corren para arrebatarse el balón, aunque eso incluya empujones. Lo malo de todo ello fue que no se había jugado un minuto de fútbol y el Mallorca perdía 2-0 gracias a un cúmulo de desgracias que incluían un autogol y un pseudopenalti que el VAR no quiso anular. No se jugaba porque esa es la manera de jugar de los equipos de Bordalás y a nadie le sorprende.

Con el 3-0, tras otra muestra de falta de contundencia en el despeje, el Mallorca apareció en el campo, hizo rodar el balón, lo combinó como no lo había hecho, ayer perdió uno de cada tres pases iniciados.

Llegó el fútbol, los goles, se vio a un esquema incisivo, con dos verdaderos puntas que crea preocupación a la defensa rival, y no llegó el empate porque cuando juegas a la desesperada el riesgo de que te cacen es alto. Me quedo con este equipo.