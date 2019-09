Bordalás: "Solo tuvimos tranquilidad con el cuarto gol"

José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró ayer satisfecho por la victoria de su equipo ante el Mallorca (4-2) y declaró que le gustó la "ambición" de sus jugadores aunque está "enojado" por el número de goles que está recibiendo el conjunto azulón este curso. "Lo que más me gustó fue la ambición del equipo desde el inicio. El equipo buscó y encontró el gol desde el principio. Hicimos un gran partido y presionamos bien. Lo que menos me gusta es que encajamos dos goles y estoy enojado porque llevamos muchos goles en contra. Disfrutamos de una buena mañana de fútbol", declaró.

Sobre qué tiene que hacer el Getafe para encajar menos goles, Bordalás recordó cómo fueron los dos tantos del Mallorca para intentar sacar una conclusión sobre los errores de sus jugadores. "En el primer gol estábamos con uno menos, pero no es justificación. No podemos hacer un trabajo tan bueno durante tantos minutos y que en una acción te marquen gol. Ya nos ha pasado varias veces, en Sevilla o contra el Alavés. Hay que corregirlo y saber que hasta que el árbitro no pita el final, el rival no regala nada".

Para el técnico alicantino, el Getafe entró "muy bien" al partido, con muchas oportunidades y se puso por delante en el marcador para tener "todo controlados" Después, la brecha de Leandro Cabrera fue determinante para que llegara el primer gol del Mallorca. "Luego nos hicieron el segundo en un saque de banda y apareció la inquietud. Esto tiene el fútbol. Ellos no bajaron los brazos y solo tuvimos tranquilidad con el cuarto gol", agregó.