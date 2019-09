Dani Rodríguez: "¿Van a convertir el fútbol en un juego de bailarinas?"

Dani Rodríguez no tiene pelos en la lengua. El futbolista del Real Mallorca ha mostrado este mediodía su lado más crítico y no se ha cortado a la hora de reprender las nuevas normas presentadas por el Comité Técnico de Árbitros para el presente curso. "¿Van a convertir el fútbol en un juego de bailarinas?", ha llegado a cuestionarse el futbolista de Betanzos en rueda de prensa, especialmente crítico con las expulsiones por entradas en la zona del tendón de Aquiles o la revisión del VAR en jugadas en el área: "A Baba se le pitó un penalti que no existía".

El futbolista gallego, una de las piezas indiscutibles de Vicente Moreno en este inicio de curso, ha reflexionado sobre la nueva normativa de la Liga y ha aconsejado que se "debería revisar la norma porque lo de las manos está siendo un espectáculo". "El otro día en el partido del Celta contra el Granada el encuentro queda condicionado por una expulsión que, bajo mi punto de vista, no es ni amarilla. Es un lance del partido, le pisa prácticamente nada y le expulsan. Para mí deberían revisar la norma porque su intención no era ir a hacer daño. Las manos también están siendo un espectáculo últimamente. Hay cosas que no entiendo de estas nuevas normas, pero nosotros a jugar a fútbol, que es lo que sabemos y los demás a hacer normas, que es lo que en teoría saben", ha ironizado el bermellón.

"En la imagen de Baba del encuentro ante el Athletic se ve que el balón viene de un rebote y que es imposible que quiera darle a la pelota. Es normal que tengan que revisar cosas, goles en fuera de juego, acciones puntuales€ Pero hay manos y jugadas que son lances del partido. ¿En qué van a convertir el fútbol? ¿Nadie puede pisar a nadie? ¿Que va a ser esto, un juego de bailarinas? No lo entiendo. Las manos vienen claramente de un rebote y no existe intencionalidad por su parte, se pitó un penalti que no existía", ha zanjado Rodríguez sobre el tema.

Con 298 minutos disputados en lo que va de curso, Dani ha sido uno de los futbolistas escogidos por Moreno para ser sustituido en los tres últimos encuentros, una circunstancia a la que el gallego ha restado importancia. "Vicente es un grandísimo entrenador y siempre hay que respetar sus decisiones. Yo estoy contento porque salgo de inicio, muchos de los compañeros que tengo no salen y estarán muchísimo más enfadados que yo. Yo intento siempre aportar lo máximo posible, él decide los cambios y hay que respetarlos. Puedes estar de acuerdo o no, pero él es el que manda y siempre hay que ir en la misma dirección. Por mi parte me encuentro bien, no estoy cansado ni mucho menos, y en ese sentido creo que el otro día, ante el Athletic, podía estar un poco condicionado por la tarjeta que recibí en el minuto uno. De todas formas, nadie es imprescindible, todos somos igual de importantes", ha reconocido.

Dani Rodríguez, quien durante el presente curso ha sido escorado a banda diestra por necesidad, ha señalado sentirse cómodo en cualquier posición del campo, siempre que sea sobre el terreno de juego. "Cómodo me siento jugando. Al final las posiciones son solo posiciones. Tuve un entrenador que me decía, ¿a ti quién te dijo que eres medio o banda? La posición en el campo no es tan importante, siempre lo imprescindible es buscar un sitio donde recibir el balón y ayudar a tus compañeros", ha resumido.

Sobre el partido del próximo domingo ante el Getafe, Dani espera un encuentro "duro". "Todos lo equipos de Bordalás son muy intensos, ya lo sufrimos durante la pretemporada. Sabemos que va a ser un encuentro intenso. Pero vamos a intentar hacer una gran partido. Viajamos con buenas sensaciones", ha analizado.

Para acabar, el gallego ha valorado la incorporación de Cucho Hernández, un jugador al que todavía no conocen. "Sabemos que se está recuperando en Madrid. Si él confía en los médicos de allí y cree que se va a recuperar antes así, mejor. Es verdad que también queremos conocerle, estar con él, charlar, pero ya cuando venga lo acogeremos como toca", ha zanjado.