El Mallorca arrasa en Japón

El Real Mallorca se ha dado a conocer en Japón por la presencia en sus filas del futbolista más mediático del país asiático, Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada. Con la presencia del delantero nipón, el conjunto entrenado por Vicente Moreno ya es el más visto en el país asiático, por delante del Barcelona, hasta ahora primero, Real Madrid, Atlético de Madrid y Eibar, que también cuenta con un japonés en sus filas, Takashi Inui.

El Mallorca quiere sacar un rendimiento económico con la presencia en sus filas de uno de los iconos del deporte japonés. Para ello, el director de Marketing del club Joan Serra y el jefe de prensa Albert Salas viajaron la semana pasada a Tokio para mantener reuniones con diferentes empresas con el objetivo de obtener "a medio plazo" un beneficio a la relación Mallorca-Kubo-Japón. Serra y Salas mantuvieron contactos con empresas productoras de televisión, con el canal DAZN y con la Cámara de Comercio de España en Japón, entre otras, para explotar la imagen del joven futbolista de 18 años.

Kubo -Take, como le gusta que le llamen-, que habla perfectamente el castellano y entiende el catalán de su larga etapa en el fútbol base del Barcelona, es la principal atracción para la televisión japonesa. El canal Wow Wow, que posee los derechos para Japón de cinco partidos por jornada de la Liga española, ya ha solicitado que uno de esos encuentros sea siempre el que dispute el Mallorca. Pese a que el jugador no figuró en la lista de convocados, el partido contra la Real Sociedad estuvo entre los más vistos. Los quince minutos que el punta de Kawasaki disputó ante el Valencia ya colocaron al Mallorca como el más seguido de la jornada. El club no tiene datos de la audiencia en Japón del Mallorca-Athletic, aunque sorprendería que no hubiera sido el más visto. En cualquier caso, la rueda de prensa que ofreció Kubo tras el partido, en el que provocó un penalti en la media hora que estuvo sobre el terreno de juego, tuvo alrededor de treinta mil visualizaciones.

Kubo es un fenómeno de masas en redes sociales en su país. Estrella del equipo olímpico que representará a Japón el próximo verano en los Juegos de Tokio, es posiblemente el futbolista más conocido por su paso por el Barcelona y el Real Madrid, en un país donde el fútbol está por detrás de otras disciplinas deportivas como el béisbol o el sumo.

Kubo y el jugador del Eibar Inui son los únicos japoneses que juegan en Primera; Kagawa en el Zaragoza y Shibasaki en el Depor lo hacen en Segunda. También hay asiáticos, como el chino Wu Lei, del Espanyol. No es de extrañar que el Mallorca-Espanyol del 6 de octubre, conocido como derbi asiático, se dispute a las doce del mediodía, las siete de la tarde en Japón, una hora menos en Pekín.