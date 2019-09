El Athletic para reaccionar

Es hora de reaccionar. El rival no es el idóneo, pero ayudan las circunstancias. El Real Mallorca inaugura esta noche (21 horas / Gol Tv) la cuarta jornada de competición en Son Moix ante un Athletic que aterriza en la isla invicto y que alcanzará el liderato provisional en caso de sumar los tres puntos.

El parón por selecciones, tras la última derrota en Mestalla, ha servido a Vicente Moreno para preparar minuciosamente el encuentro ante el conjunto vasco. El valenciano no ha podido contar estos días con sus tres internacionales (Valjent, Trajkovski y Kubo -quien aterrizó ayer en la isla-), pero sin duda la peor noticia para el preparador ha sido la ausencia por problemas burocráticos de su lateral izquierdo titular, Lumor, lo que le obligará, seguramente, a introducir su primer cambio en el once, tras las disputa de las tres primeras jornadas. Baba Rahman se perfila en un once donde no habrá más sorpresas. El valenciano tampoco podrá contar con Gámez ni Chavarría, quienes se recuperan de sendas lesiones.

Moreno nunca ha perdido tres partidos consecutivos desde su llegada a la isla y espera que esa racha continúe ante un Athletic que atraviesa un gran momento de forma. El conjunto vasco regresará a Son Moix casi siete años después de su última visita al campo del Mallorca con el objetivo de seguir la buena línea apuntada en el inicio de LaLiga y defender la segunda plaza a la que se ha encaramado después de las tres primeras jornadas. El equipo encara esta cita después de haberse mostrado intratable en San Mamés, donde derrotó al Barça y a la Real, y de rascar un trabajado empate ante el Getafe. Regresa a casa Aritz Aduriz, quien será homenajeado por el club y ovacionado por Son Moix.