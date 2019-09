Moreno descarta a Lumor ante el Athletic por incomparecencia

Lumor Agbenyenu se encuentra en busca y captura. Así lo ha reconocido este mediodía Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, en tono jocoso, en "tono de lumor", ha bromeado. El futbolista ghanés lleva sin comparecer por la isla desde que el pasado 31 de agosto pusiera destino a Valencia para afrontar el partido ante el conjunto ché. Tras el encuentro, el lateral africano puso destino a Ghana para arreglar su visado, unos trámites "que no se han podido hacer más rápidos", y que han impedido al futbolista entrenar en Son Bibiloni junto al resto de sus compañeros.

Lumor, quien ya tiene los papales arreglados, ha vivido una odisea en su país de origen, donde ha llegado a estar cinco días retenido en la embajada. Mañana caducaba la fecha límite para arreglar su visado, algo que finalmente ha conseguido y con el que ya viaja con destino a Mallorca, como ha reconocido su entrenador, Moreno, en rueda de prensa.

"El chaval ha puesto todo el interés del mundo para arreglarlo cuanto antes, pero no ha podido ser. Necesita tener los papeles en regla, es una cuestión burocrática. Ahora está viajando, pero no sé si llegará esta tarde o mañana por la mañana y si podrá jugar o no", ha explicado el técnico valenciano.

Moreno se ha congratulado de que el Mallorca fichara a otra lateral izquierdo, Baba Rahman, en el último día de mercado, dada la actual situación. "Solo teníamos uno, de hecho, si no se hubiera incorporado, a día de hoy estaríamos sin lateral izquierdo (en referencia a la ausencia de Lumor). Por lo tanto había esa necesidad de firmar un jugador en esa posición, no había otra", ha resaltado Moreno.

El parón liguero ha sido aprovechado por algunos futbolistas del plantel bermellón para acabar de cerrar trámites burocráticos con su país de origen. Ha sido el caso de Aleksandar Sedlar o del mismo Baba Rahman, cuyos procesos han sido mucho más agiles.