Manolo Reina, en el banquillo por el amaño del Levante-Zaragoza

Esta mañana ha arrancado el macrojuicio en Valencia por el supuesto amaño del encuentro entre Levante y Zaragoza en la temporada 2010/11, que supuso la permanencia del conjunto maño en Primera División. El portero del Mallorca, Manolo Reina, se ha sentado en el banquillo de los acusados, junto a los otros 35 jugadores convocados en aquel partido. En dicho encuentro, el guardameta malagueño fue suplente y no participó en el mismo. Además, también han sido citados tres exfutbolistas con pasado bermellón: Leo Franco, Xisco Muñoz y Sergio Ballesteros.



Los abogados de todos los acusados por el posible amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011 que han tomado la palabra para presentar cuestiones previas han pedido que se dispense a sus representados de asistir a las jornadas del juicio en las que no tengan que declarar para atender a sus compromisos profesionales.





?? Comença el primer macrojudici per arreglar partits

Entre els investigats @manoloreina28 el porter del @RCD_Mallorca

Així ha entrat als jutjats pic.twitter.com/g7eAjg2Hxs — Esports IB3 (@EsportsIB3) September 3, 2019

El 4 de agosto, en una entrevista concedida a este diario . "Cuando uno está tranquilo no tiene por qué darle vueltas. Han pasado muchos años, el caso se cerró y luego lo volvieron a abrir.y responderé a todo lo que me pregunten", comentó.La investigación arrancó en 2013 trasLa Fiscalía Anticorrupción comprobó en su día que el entonces presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, ingresó 965.000 euros a sus futbolistas.Supuestamente, aquel dinero fue utilizado parar. El conjunto maño ganó 1-2 y consiguió la permanencia en la temporada 2010-2011. La exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria sí contrastó que los jugadores «granota» dejaron de sacar dinero en las semanas posteriores a aquel partido, que cerró la temporada 2010-11, pese a estar de vacaciones.Por estos hechos, la Fiscalíapara jugadores y ex directivos y una multa para el club maño