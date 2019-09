El Mallorca cae con la cabeza alta

No es un consuelo porque regresa de vacío a la isla, pero el Mallorca ha caído en Mestalla con la cabeza alta. Los bermellones se han quedado sin el premio por culpa de dos penaltis, marcados por Parejo, que se podrían haber ahorrado Raíllo y Lago en un partido en el que han sido mejores en la primera parte y que en la segunda, tras el 2-0, ha quedado sentenciado. Y eso que los de Vicente Moreno se han podido poner por delante en el marcador, pero Budimir y Lago han estrellado sus remates en el poste cuando el marcador reflejaba el empate a cero. Hay que fichar, sobre todo un recambio para un Lumor que va a menos en el lateral izquierdo, pero este Mallorca compite también contra los grandes como este Valencia, que no ha estado nada cómodo pero que se ha acabado llevando los tres puntos.

Es muy difícil de entender que los bermellones se haya ido al descanso por debajo en el marcador. La única explicación reside en el propio fútbol, quizá por ello despierta tantas pasiones, aunque mejor que no se lo digan a ningún mallorquinista. Porque su equipo ha sido sustancialmente mejor, ha estado ordenado, ha atacado con descaro y ha estrellado dos balones en el poste, pero el resultado ha acabado 1-0. Una sensacional acción de juego combinativo iniciada por Febas ha estado a punto de adelantar a los visitantes a los siete minutos. El de Lleida ha cedido a Salva Sevilla y este a Sastre, que ha disparado con el alma y el rechace de Cillessen ha caído en las botas de Budimir, que ha tirado el balón al larguero. Y Dani Rodríguez, en el segundo rechace, se ha encontrado el cuerpo de Coquelin cuando tenía toda la meta para él. El Mallorca se ha sentido cómodo y así lo ha transmitido. Un buen centro de Sastre al que no ha llegado Lago por poco ha sido otro aviso.

El Valencia, lejos de su mejor versión, solo ha dado señales de vida en jugadas esporádicas, como un buen disparo de Gameiro que se ha ido fuera por poco y otro de Parejo desde la frontal que no ha encontrado portería. Los isleños, con mucha intensidad en el centro del campo, con unos maravillosos Baba y Dani Rodríguez, ha demostrado personalidad. Y Lago ha tratado de reividicarse con un gran tiro raso que se ha estrellado en el palo izquierdo del cancerbero holandés. Baba también ha querido probar fortuna, pero su chut se ha ido desviado. Hasta que el Valencia ha sacado petróleo casi sin buscarlo. Raíllo ha llegado tarde al balón y ha derribado a Coquelin dentro del área. Parejo no ha perdonado desde el punto de penalti y ha dejado con un sabor amargo al Mallorca, que bajo ningún concepto merecía irse al vestuario con la cabeza baja.

El Valencia ha salido dispuesto a finiquitar el duelo en la reanudación. Un gran disparo de Ferran ha sido despejado por Manolo Reina a córner. Y después Rodrigo no ha llegado por poco a un gran pase en el corazón del área con la zaga rojilla batida. El Mallorca ha espabilado y Febas, tras un ataque de Lago, ha chutado pero la pelota ha rebotado en un adversario. Hasta que Lago, como antes Raíllo, ha cometido por manos un penalti absolutamente innecesario. Y Parejo no ha fallado para poner el 2-0 en el minuto 56. Ver para creer, pero el duelo ya ha quedado sentenciado. Moreno ha dado entrada a Trajkovski y Salibur, pero el ánimo ya no estaba para obrar una gesta. De hecho, Reina ha evitado el tercero con el remate a bocajarro de Maxi Gómez. Kubo se ha estrenado en el minuto 78 con la camiseta del Mallorca, pero ya no había fuerzas para mucho más.



FICHA TÉCNICA

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Diakhabi, Gayà, Coquelin, Parejo, Ferran (Cheryshev, min. 72), Guedes, Gameiro (Kang-In Lee, min. 82) y Rodrigo (Maxi Gómez, min. 62).

Real Mallorca: Reina, Sastre, Raíllo, Valjent, Lumor, Baba, Salva Sevilla, Febas (Trajkovski, min. 62), Dani Rodríguez (Salibur, min. 62), Lago y Budimir (Kubo, min. 78).

GOLES: 0-1: Parejo, de penalti, (min. 43). 2-0: Parejo, de penalti (min. 56)

ÁRBITRO: Alberoja Rojas (C. Castellano-manchego). TA T. amarillas: Lago (min. 52). TA T. Rojas: No hubo.

IncidenciaS: Más de treinta grados a la hora de jugar el partido en Valencia.