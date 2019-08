A falta de cinco días para que se cierre el mercado de fichajes, el Real Mallorca trabaja con una plantilla de casi 30 jugadores, 28 para ser exactos. Lo que no parece un problema para el consejero delegado del club, Maheta Molango: "Tampoco es un tema que nos preocupe en absoluto"; sí parece inquietar a Vicente Moreno, técnico del plantel bermellón: "Por una cuestión matemática, tendrá que salir algún jugador".

La actual plantilla mallorquinista cuenta con veinticuatro futbolistas con ficha profesional: Reina, Sastre, Lumor, Señé, Xisco Campos, Pedraza, Aridai, Salva Sevilla, Abdón Prats, Alegría, Lago, Baba, Parera, Dani Rodríguez, Gámez, Salibur, Trajkovski, Moyita, Chavarría, Sedlar, Raíllo, Budimir, Febas y Valjent. Por su parte, Take Kubo, Cucho Hernández, Pierre Cornud y Elías han sido incorporados con dorsal del filial. Veintiocho jugadores a falta de que lleguen los refuerzos que todavía espera el preparador valenciano: "Quedan aún algunas posiciones que reforzar, eso es evidente".

El toma y daca entre CEO y técnico no cesa. Pese a la insistencia de Maheta Molango en asegurar que "la unidad (entre ambos) es total" y que todos los fichajes que realiza el club "cuentan siempre con el beneplácito del entrenador", las incongruencias entre uno y otro siguen patentes.

"La realidad es que estamos muy contentos con lo que tenemos, a partir de ahí, pueden darse situaciones de mercado que puedan ser buenas para nosotros, pero a priori estamos cómodos, aunque con los ojos abiertos", valoraba el directivo suizo durante la presentación que se orquestó ayer en Son Moix de Aleix Febas y Trajkovski.

"Pensamos que no existe 'overbooking' de futbolistas ofensivos. El objetivo es darle al entrenador una riqueza táctica que le permita jugar de diferente manera, es lo que intentamos conseguir",argumentaba Maheta, cuestionado a cerca de la sobropoblación de futbolitas del conjunto bermellón en la zona de ataque.

A la petición de Moreno, durante el 'stage' en Benahavís, de futbolistas con contrastada experiencia en Primera División, algo que dista del perfil de jugador que la dirección deportiva ha incorporado hasta el momento, Molango restó importancia al hecho. "Trabajamos desde la unidad total, de la mano todos, y seguirá siendo así mucho tiempo. Es un debate que no existe. No hay ningún tipo de separación", insistió el consejero delegado.

Más allá de la necesidad de cubrir en el plantel posiciones que todavía bailan, como la del lateral izquierdo, Molango destacó que la 'operación salida' no es un tema que les preocupe en exceso. "Creo que puede haber un par de jugadores o tres que, si llegara la oferta que creemos que tiene que llegar, y deportivamente a ellos les encaja, pueden dar el paso para tener minutos. Tampoco es un tema que nos preocupe en absoluto porque no tenemos problema con las fichas, no tenemos problema con el límite de plantilla. Lo enfocamos con total serenidad", destacó Maheta.

Ya para acabar, el CEO del club no ocultó su ilusión con la llegada del japonés Takefusa Kubo: "Es un chico que cuando hablas con él no parece que tenga 18 años. Está cómodo con la presión y se siente bien con ella. Tendrá que ganarse su sitio y dependerá de él demostrar que se merece el estatus que todos esperamos".



Afición

Maheta Molango se congratuló ayer por la respuesta de la afición en este inicio liguero. "Cuando llegamos aquí se hacían 5.000 o 6.000 euros de caja, el otro día, ante la Real, hicimos cerca de 100.000 con la venta de entradas", aseguraba el consejero delegado, quien reconoció que el límite salarial del equipo este curso asciende a los 28 o 29 millones.