Molango: "No existe overbooking en la zona ofensiva"

Se contradice Maheta Molando, consejero delegado del Real Mallorca, con Vicente Moreno. El CEO del club ha mostrado este mediodía su tranquilidad en los últimos días del mercado de fichajes, asegurando sentirse "muy contentos" con lo que tienen "a día de hoy", algo con lo que no coincidía el técnico del conjunto bermellón hace solo cinco días: "Quedan todavía algunas posiciones que reforzar, eso es evidente".

Molango, quien ha comparecido ante los medios en la presentación de Aleix Febas y Aleksandar Trajkovski, ha señalado que "no existe overbooking en la zona ofensiva" del equipo y ha destacado que "de no producirse la salida de ningún jugador, no existe problema alguno con el límite de fichas" del equipo.

Relajado y acompañado en todo momento por el presidente del club, Andy Kohlberg, Molango ha admitido que, "solo en caso de llegar alguna oferta interesante y que encaje deportivamente" con las pretensiones del futbolista en cuestión, el club se plantearía dar salida a "dos o tres jugadores".

El plantel cuenta en la actualidad con 24 jugadores con dorsal profesional: Reina (1), Sastre (2), Lumor (3), Señé (4), Xisco Campos (5), Pedraza (6), Aridai (7), Salva Sevilla (8), Abdón Prats (9), Alegría (10), Lago (11), Baba (12), Parera (13), Dani Rodríguez (14), Gámez (15), Salibur (16), Trajkovski (17), Moyita (18), Chavarría (19), Sedlar (20), Raíllo (21), Budimir (22), Febas (23) y Valjent (24). Kubo y Cucho Hernández han sido incorporados con ficha del filial. Pierre Cornud y Elías no forman parte tampoco del primer equipo, tal como contempla la página web del club, y mientras tanto, Moreno espera, al menos, la incorporación de otro lateral izquierdo y de un portero de garantías.

"La realidad es que estamos muy contentos con lo que tenemos a día de hoy, a partir de ahí, pueden darse situaciones de mercado que puedan ser buenas para nosotros, pero a priori estamos cómodos, pero con los ojos abiertos por si pudiera salir alguna oportunidad que pudiera cuadrar", ha destacado Maheta. "Pensamos que no existe overbooking de futbolistas ofensivos. El objetivo es darle al entrenador una riqueza táctica que le permita jugar de diferente manera y es lo intentamos conseguir", ha valorado.

Pese a la petición de Vicente Moreno, durante el 'stage' en Benahavís, de la llegada de futbolistas con contrastada experiencia en Primera División, algo que dista del perfil de jugador que la dirección deportiva ha incorporado hasta el momento, Maheta Molango ha restado importancia a la circunstancia. "Trabajamos desde la unidad total, de la mano todos, y seguirá siendo así mucho tiempo", ha reconocido el consejero delegado. "Es un debate que no existe, cualquier decisión que tomamos cuenta siempre con el beneplácito del entrenador. No hay ningún tipo de separación", ha recalcado.

Más allá de la necesidad de cubrir en el plantel posiciones que todavía bailan, como la del lateral izquierdo, Maheta Molango ha destacado que la 'operación salida' tampoco es un tema que les preocupe en exceso. "Creo que puede haber un par de jugadores o tres que, si llega la oferta que creemos que tiene que llegar por ellos, y deportivamente les encaje, darán el paso para tener minutos. Tampoco es un tema que nos preocupe en absoluto porque no tenemos problema con las fichas, no tenemos problema con el límite de plantilla. Lo enfocamos con total serenidad", ha destacado.

El consejero delegado del club ha hablado del problema del límite salarial, una cuestión que sigue persiguiendo al conjunto bermellón: El Mallorca tendrá un límite de plantilla entre 28 y 29 millones y por ejemplo el Levante tiene unos 52, el Eibar tiene 70, el Atlético de Madrid 350€ Al final nos sentimos un poco como cuando vas con un Fiat Cinquecento".

Sobre la incorporación de Kubo y lo que puede aportar el futbolista al equipo, Molango se ha mostrado ilusionado: "Kubo es un chico que, cuando hablas con él, no parece que tenga 18 años. Es un futbolista que tiene un nivel de madurez que no es propio de su edad, está cómodo con la presión y creo que se siente bien con ella. Tendrá que ganarse su sitio y dependerá de él demostrar que se merece el estatus que todos esperamos de él. Sabemos lo que nos puede dar, sabemos por qué lo fichamos, sabemos el potencial que tiene y solo es cuestión de que encuentre su hueco en el grupo".