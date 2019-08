Vicente Moreno: "Si no pules los detalles te puede pasar esto"

Vicente Moreno estaba resignado por la derrota ante la Real Sociedad. "Hemos tenido errores, y si los detalles no los pules, no los cuidas, te puede pasar esto, que te metan un gol casi al final. Nosotros también tuvimos oportunidades y si llega a entrar el remate de Lumor que se fue al poste el partido hubiese sido otro", comentó el técnico del Mallorca.

El valenciano fue más allá en su reflexión. "Aquí tienes que hacerlo todo perfecto porque estamos en una competición muy difícil, en la que cada error te penaliza. Se ha visto con el control que hace en carrera Odegaard para finalizar como lo hizo. Esa es la diferencia cuando te enfrentas a equipos con jugadores de mucha calidad", señaló. "Los rivales no tienen nada que ver con años anteriores, hemos merecido sacar un punto, pero no se vive de los merecimientos", añadió.

El preparador, eso sí, se mostró satisfecho por "el esfuerzo" de sus pupilos, a pesar de no haber sumado ningún punto frente a los vascos. "La lectura es negativa, evidentemente. Buscábamos, en primer lugar, ganar el partido, después cuando menos, si no ganar, al menos sumar un punto, que yo creo no hemos estado muy lejos, y al final no hemos conseguido nada con lo cual la lectura es negativa. Al final el equipo lo dio todo, una vez más, y lo hemos intentado hasta el final", apuntó.

Moreno recordó el nivel del rival. "La Real Sociedad es un equipo de muchísima calidad, pero esto es lo que nos encontraremos en esta categoría. Es una pena que la de Lumor no haya entrado. Ellos tienen poderío y velocidad. El partido ha ido, más o menos, como pensábamos que iba a ir, con la calidad también del rival, y al final se ha decidido por dos acciones", argumentó.

El de Massanassa admitió que los jugadores estaban tocados: "Están fastidiados porque no estamos acostumbrados a perder, vamos a tener dificultades para sumar, pero sé que el equipo se lo ha dejado todo y se recuperará".