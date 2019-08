Take Kubo no puede ayudar en la derrota ante la Real

Ya avisó Moreno: "Kubo y Yannis tienen menos posibilidades de entrar en la convocatoria que el resto de sus compañeros". Ni dicho ni hecho. El mediapunta nipón y el extremo francés fueron dos de los descartes del técnico valenciano para el partido ante la Real Sociedad.

La duda de su entrada o no en la convocatoria no se resolvió hasta una hora antes del partido. Moreno concentró a Take Kubo y Yannis Salibur junto a los 18 futbolistas que conformaron finalmente la convocatoria del conjunto bermellón ante la Real Sociedad, pero cuando el club dio a conocer el once que se enfrentó ayer al equipo vasco, Kubo y Yannis no estaban presentes.

La expectación en las inmediaciones del estadio era notable y la decepción entre la decena de medios japoneses que esperaban el debut de su jugador se hizo patente. Fueron muchas las camisetas que se pudieron ver en Son Moix con el 26 a la espalda y el nombre de Take serigrafiado.

El futbolista de 18 años visionó el encuentro desde el palco del estadio mallorquinista, acompañado en todo momento de su compañero de filas Yannis Salibur. Take accedió a fotografiarse con todos los que le solicitaron una instántanea y estuvo muy atento a los pasos del equipo sobre el terreno de juego.

El próximo domingo, ya en Mestalla, el japonés contará con muchas más posibilidades de haber convencido a su entrenador para formar parte de la convocatoria ante el Valencia. La locura por ver el debut del nipón con la elástica bermellona se aplaza, al menos, una semana.