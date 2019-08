Prueba de altura ante la Real

Con la duda de la presencia o no del mediático Takefusa Kubo en la lista de convocados que presentará Vicente Moreno, afronta el Real Mallorca (17 horas / Movistar La Liga) la segunda jornada de competición ante la Real Sociedad. El conjunto bermellón divisa el choque con el objetivo de mantenerse invicto en su estadio, donde no pierde desde hace más de ocho meses, ante una Real ávida de puntos.

El técnico valenciano mantendrá intacta su confianza en el bloque de futbolistas que conquistó dos ascensos consecutivos y que logró debutar el pasado sábado en Primera División con un triunfo ante el Eibar (2-1). "Los importantes son los que ya estaban", insistió el de Massanassa el pasado viernes, cuestionado sobre la posibilidad de que el recién llegado Take Kubo debutara con la elástica bermellona.

No se volverá loco el valenciano, ni con su once, ni con la convocatoria, férreo en unas ideas que lleva hasta el límite y que por el momento le han conducido al éxito. "Aquí no juega nadie por su nombre", recalcó el técnico mallorquinista. Solo Aleix Febas y Lumor, por necesidad, se han ganado un puesto en su equipo.

Moreno recupera para el encuentro a Marc Pedraza, quien arrastraba amonestaciones en la primera jornada, pero el buen hacer de Baba en el centro del campo le relegan al banquillo. Josep Señé se ha recuperado del esguince que sufrió durante la pretemporada, pero con dos únicos entrenos, llega demasiado justo. Aridai y Abdón Prats son las únicas bajas.

Por su parte, la Real Sociedad afronta la segunda de sus tres salidas consecutivas con mucha confianza tras el buen juego y el punto que se llevó en Mestalla. El estadio isleño es muy adverso para los donostiarras, donde llevan quince años sin ganar, pero en San Sebastián consideran que ha llegado el momento de revertir la situación. El binissalemer Miquel Ángel Moyà vuelve a casa y lo hace con todas la papeletas para ser el guardameta titular. Arriba los guipuzcoanos tienen mucha dinamita, con el madridista Martin Odegaard al mando de la nave.



El Mallorca no pierde en su estadio desde diciembre de 2018



El Mallorca está invicto en el estadio de Son Moix desde diciembre de 2018. El último equipo que consiguió la victoria en la isla fue el Málaga, quien se impuso al conjunto bermellón por 1-2. La Real, por su parte, no suma los tres puntos en Mallorca desde la temporada 2002-2003, cuando ganó 1-3 con goles de Javi de Pedro, Valeri Karpin y Darko Kovacevic.

Tan solo una vez en la historia el equipo rojillo ha conseguido ganar los dos primeros partidos de una temporada en Primera División, según informa el escritor Xesc Ramis. La última vez que lo consiguió fue en la temporada 1961/62, con Satur Grech de entrenador. De hecho ganó los tres primeros partidos y se puso líder de la competición por primera vez.