Moreno: "¿El fichaje de Kubo? Tenemos un partido muy importante ante la Real"

Más incisivo de lo normal, tajante en sus respuestas e incluso brusco ante la insistencia. Así se mostró el viernes Vicente Moreno en rueda de prensa. El técnico del Real Mallorca evitó valorar la llegada de los nuevos fichajes, Take Kubo y Yannis Salibur, y focalizó su discurso en "el difícil partido del domingo ante la Real Sociedad" y "la importancia de los jugadores que ya estaban".

"¿El fichaje de Kubo? Tenemos un partido muy importante el domingo. No me parece respetuoso que no se hable de la Real Sociedad. Yo, al menos, no voy a entrar en ese juego. Es verdad que se han incorporado dos jugadores, pero si no cuento mal, hoy han hecho un entrenamiento, por lo que ahora mismo no sé si estarán o no en el partido del domingo. Ahora mismo los importantes son los jugadores que ya estaban", señaló el preparador mallorquinista, deslizando la posibilidad de que ninguno de los recién llegados esté el domingo ante la Real.

Ante la insistencia de los medios de comunicación en la cesión del futbolista nipón, Moreno se mostró, si cabe, más cortante: "No voy a ocupar más tiempo en nada más que no sea el partido del fin de semana. No solo se ha incorporado a Kubo, ha llegado él y también se ha incorporado Yannis. Esperemos que los dos funcionen y den buen rendimiento porque será beneficioso para el Mallorca. El club ha decidido incorporar a estos dos jugadores y esperemos que den buen rendimiento".

"Son dos jugadores más, con dos piernas y dos brazos, dos jugadores más, que se suman al equipo para intentar ayudar y esperemos que lo puedan hacer, nada más. El tiempo dirá todo lo que no digo yo hoy. Seguramente tienen menos posibilidades que el resto de entrar en la convocatoria de mañana. El resto de jugadores tienen muchas más posibilidades que ellos, pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer", intentó zanjar el valenciano.

Sorprendido ante la gran cantidad de medios de comunicación presentes en la sala de prensa del estadio mallorquín, Moreno intentó bromear con la situación. "Me alegro mucho por la expectación que ha generado el partido ante la Real. En realidad, no me molesta que se salga de la normalidad. Entiendo que jugar en Primera y algunas situaciones concretas pueden generar una mayor repercusión. Lo respeto totalmente, pero también pido que se me respete un poco a mí", señaló.

El overbooking de jugadores ofensivos, tras la llegada de los últimos fichajes, también fue analizada por el preparador valenciano, quien reconoció que "todavía quedan algunas posiciones que reforzar" y que de aquí al 2 de septiembre, "por una cuestión matemática, tendrá que salir algún jugador". "Sí quedan todavía algunas posiciones que reforzar, eso es evidente, y luego es una cuestión de matemáticas. Ya lo dije el otro día, sin llegar lo que ha llegado, algún jugador tendrá que salir, más razón todavía para que tenga que marcharse alguno. Esto no lo elige uno, es una cuestión de números. Cuando llegue el cierre del mercado tendremos que ajustar los que somos a las posibilidades. Estas semanas que quedan nos irán marcando y dictaminando un poco cómo queda la plantilla, que desconozco ahora mismo. Quizás es una pregunta también para el club, saber qué es lo que va a hacer", valoró.

Ya para acabar, Moreno se mostró rígido en su hacer al frente del equipo, una actitud que le ha conducido al éxito. "No tengáis duda de que los futbolistas que vengan al Mallorca tendrán que ganarse un puesto en el once. Lo habéis visto y eso no va a cambiar, en ese sentido me da igual, no tengo ningún problema. Ahí os podéis quedar tranquilos, me da igual quién sea, si tiene que jugar, lo hará y si no tiene que jugar, no lo hará", zanjó.