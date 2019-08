El Mallorca negocia por 'Cucho' y Kubo

El Mallorca está cerca de cerrar el fichaje del jugador del Real Madrid, Takefusa Kubo, y está negociando por el ex del Huesca, 'Cucho' Hernández. Dos delanteros con los que busca elevar el nivel ofensivo de un plantilla que no está apuntalada, ni mucho menos, a falta del cierre del mercado el 2 de septiembre.

La dirección deportiva que dirige Javi Recio está viviendo horas frenéticas. La llegada de Kubo parece inminente. Ayer el programa 'Jugones' de La Sexta dio por hecha la cesión del japonés, que ha deslumbrado esta pretemporada con el primer equipos a las órdenes de Zinedine Zidane. El preparador francés, no obstante, había decidido que esta campaña actuara en el Castilla, en Segunda B, pero el interés del Valladolid y del Mallorca ha precipitado los acontecimientos. Según esta información, la entidad blanca pretende que adquiera experiencia en la máxima categoría y ha elegido al Mallorca, que ve con buenos ojos la operación. Este diario ha podido confirmar el gran interés de los bermellones por el atacante, que podría formalizar la cesión en las próximas horas.

Kubo es un centrocampista ofensivo de excelente técnica, muy habilidoso, con visión de juego, gran regate y gol. Rinde en la mediapunta o en cualquiera de las dos bandas y, en el caso de vestir la elástica rojilla, sería el tercer jugador japonés en la historia del Mallorca tras el delantero Yoshito Okubo y el extremo Akihiro Ienaga.

Los que le conocen destacan por su habilidad con el balón y a la hora de regatear y controlar porque maneja las dos piernas con gran soltura. Además, tiene llegada y claridad de ideas para definir ante la portería rival.

Con 18 años recién cumplidos, Kubo ya ha sido internacional con la selección absoluta de Japón ya que debutó el 9 de junio frente a El Salvador. El jugador asiático se incorporó al club blanco este verano procedente del Tokyo, de la Primera División japonesa, donde en lo que va de 2019 disputó 13 partidos de Liga (4 goles) y 3 de la Copa de la Liga (marcó 1 gol). Pero ha sido el desparpajo que ha mostrado en los amistosos con el primer equipo en la gira por Estados Unidos lo que le ha otorgado notoriedad.

Kubo estuvo en el Barcelona desde 2011 a 2015, pero cuando el club violó la política de transferencia internacional de la FIFA para jóvenes menores de 18 años, tuvo que regresar a su país. Hasta este verano. El nipón habla perfectamente español, un aspecto que ayudaría a su adaptación en el vestuario de Son Bibiloni.

Por su parte, la llegada de 'Cucho' Hernández es más complicada que la de Kubo, pero el Mallorca está en conversaciones con el Watford inglés. El delantero, que ahora está lesionado, no cuenta para los británicos. No obstante, solo quiere cederle al ser consciente de la enorme proyección que tiene el colombiano. Clave en el ascenso del Huesca a Primera División hace 2 temporadas, con 16 goles y 6 asistencias con apenas 18 años, la pasada temporada dejó destellos de su calidad en La Liga Santander, aunque solo anotó 4 goles y repartió 4 asistencias y no pudo evitar el descenso de los oscenses. 'Cucho' es un ariete rápido y con olfato, características que convencen a la dirección deportiva.