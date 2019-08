Estreno de Primera para el Mallorca

El Mallorca ha regresado a la Primera División a lo grande. Los de Vicente Moreno han superado al Eibar en un encuentro en el que se ha puesto por delante gracias a un tempranero gol de Dani Rodríguez y que Oliveira, ya en la segunda parte, ha empatado. Pero en una de esas acciones que tiene el fútbol, el central de los vascos se ha marcado un gol en propia puerta que ha provocado que los tres puntos se queden en la isla. Con la presencia del dueño del club Robert Sarver en la grada, Son Moix ha disfrutado en su regreso a la elite de un triunfo que dará confianza. Los baleares han sido reconocibles en buena parte del encuentro, liderados por un sensacional Dani Rodríguez en ataque y con el equilibrio que la da un Baba que apunta a 'crack'.

Como si no hubiera pasado el tiempo, como si todavía fuera la mágica noche de San Juan, cuando el Mallorca regresó a la Primera División, los bermellones han protagonizado una jugada que parecía que aquel histórico partido ante el Deportivo se seguía jugando. Budimir ha robado el balón y se lo ha cedido a Dani Rodríguez en el centro del campo, momento en el que el de Betanzos se han vestido de locomotora humana. Porque es imposible hacer tantos metros, con el balón pegado a los pies, para plantarse ante el meta Dmitrovic y batirle. Los centrales del Eibar, que ni le han olido el cogote, no se lo creían, pero todavía menos un Son Moix que ha vuelto a rugir como en la noche del ascenso. Solo habían pasado tres minutos y medio de partido y en el marcador ya lucía el 1-0. Todo un premio para el gallego, que no ha podido tener un mejor debut en la elite.

El Mallorca ha cuajado minutos de muy buen fútbol en la primera parte, sobre todo en el tramo inicial. Lumor, que ha estado correcto en su estreno, lo ha intentado con un disparo raso lejano que el meta ha enviado a córner. Y Budimir, justo después, ha enviado su testarazo fuera. Era un escenario ideal para buscar el segundo porque el Eibar solo estaba funcionando a chispazos, sobre todo de un Orellana que ha evidenciado su gran talento en varias acciones. Como en una en la que su centro no ha sido bien rematado por Sergi Enrich y, sobre todo, otra en la que una media chilena se ha ido alto por poco. Los vascos han dado un paso hacia adelante, pero ha sido insuficiente para asustar más a Manolo Reina. Incluso un gran pase de Febas a Budimir ha sido a punto de ser aprovechado por Budimir, pero Oliveira se ha cruzado cuando ya iba a disparar solo ante el cancerbero.

El Eibar ha salido convencido de que quería empatar el encuentro. A pesar de que Budimir y Raíllo han estado a punto de llegar en el corazón del área a un gran centro de Dani Rodríguez, los visitantes han sido mejores desde el principio. Reina ya se ha lucido con un buen testarazo de Sergi Enrich y después con una gran volea de Orellana que ha arrancado los aplausos de los 15.127 espectadores que han acudido al estadio. El Mallorca ha bajado su nivel de intensidad, aunque Lago y Budimir, con sendos cabezazos, dejaban claro que estaban vivos. Pero el Eibar ha encontrado el premio a su insistencia. Kike García dispara a portería un centro desde el córner, Reina despeja como puede en una gran intervención, pero el balón lo recibe Oliveira, que no ha perdonado. Este tanto ha hecho daño, pero los rojillos se han levantado. Primero con Lago, con una contra que ha acabado con un tiro fuera. y después con otra jugada del costamarfileño, que ha centrado desde la izquierda y el remate de Dani Rodríguez con la cabeza se ha ido fuera por poco.

Una de las señas de identidad de este equipo, ya desde la Segunda B, es que nunca se rinde. Y esa fe la ha hecho ponerse por delante en el marcador, con la ayuda de la fortuna. Oliveira, al intentar despejar, ha introducido la pelota en su propia portería. Un golpe de suerte de esos que también sirven en el fútbol. Era el minuto setenta y cuatro y todavía quedaba un mundo, pero el Mallorca, con el riesgo que eso supone, ha seguido atacando. Un disparo de Dani Rodríguez, que no se cansa nunca, y otro de Lago han evidenciado que querían el tercero. Pero el 2-1 ha valido igual para firmar la primera victoria en Primera. Qué bien suena.

Mallorca: Reina; Sastre (Xisco Campos, min. 85), Valjent, Raíllo, Lumor; Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Lago; Aleix Febas (Trajkovski, min. 73), Budimir (Álex Alegría, min. 64).

Eibar: Dmitrovic, Rober Correa (De Blasis, min. 82), Ramis, Oliveira, Tejero, Escalante (Edu Expósito, min. 31), Sergio, Pedro León, Orellana, Kike García (Quique, min. 74) y Sergi Enrich.

GOLES: 1-0; Dani Rodríguez coge el balón en el centro del campo, se planta ante el portero y marca (min. 3); 1-1, Oliveira recoge un rechace y bate a Reina (min. 56); 2-1, Oliveira marca en propia puerta al intentar despejar (min. 74).

ÁRBITRO: Melero López (Comité andaluz).

T. amarillas: Joan Sastre (min. 13), Sergio (min. 72).