Vicente Moreno: "El que nos quiera quitar la Primera División tendrá que dejarse la vida"

El entrenador del Real Mallorca Vicente Moreno ha asegurado que tanto el cuerpo técnico como los jugadores están preparados para el partido de mañana frente al Eibar, que supondrá el regreso del club bermellón a la máxima categoría del fútbol español seis años después. "Estamos con muchas ganas e ilusión de que llegue el partido y hacerlo bien. Tenemos la suerte de empezar en casa ante nuestro público. Sabemos que tendremos su ayuda y a ver si, entre todos, podemos tener un buen inicio, que siempre es importante", ha resumido.

El preparador valenciano ha realzado la importancia de lo conseguido estos dos últimos años. "Sabemos lo difícil que es lo que hemos conseguido. La mayoría de los jugadores nos han ayudado a subir de Segunda B a Primera y creo que es justo que tengan su premio y su derecho a reivindicarse y demostrar que son válidos. De todas maneras, si de aquí a final de mercado nos ayuda algún jugador más también lo agradeceremos", ha reconocido. "Nos ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí. Una vez lo tenemos entre las manos queremos mantenerlo y disfrutarlo. No se disfruta de otra manera que compitiendo y ganando partidos y sintiéndote importante dentro de la categoría", ha añadido.

Enfrente del Mallorca estará el Eibar de Mendilibar, un equipo que, al igual que los bermellones, ascendió de manera directa de Segunda B a Primera. Para el de Massanassa, el conjunto armero es un espejo donde mirarse y es consciente de las dificultades que tendrá que superar su equipo para conseguir los tres puntos. " Cuenta con el mismo entrenador y la misma base desde hace años, con una trayectoria muy buena desde que ascendieron. Es un equipo muy difícil, incómodo y muy particular por la forma de jugar que tiene. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder tener opciones de ganar porque no es un equipo fácil ni mucho menos", ha comentado.

Para Vicente Moreno el partido de mañana será un día especial, ya que debutará como técnico en Primera División en el mismo escenario donde ya lo hizo como jugador. "Es algo que con el tiempo te deja marcado. Es difícil debutar como jugador en Primera y yo lo hice en Son Moix y tanto o más complicado es hacerlo como entrenador. Es anecdótico pero es algo que recordaré y que me va a marcar para siempre en mi vida. Al final, tampoco he tenido prisa en que pasara. Lo más importante es que estar preparado para cuando te llega la oportunidad. Una vez ahí uno quiere mantenerse, alargarlo y lograr cosas importantes. Vamos a dejarlo todo para que ese sueño de estar en Primera mucho tiempo se pueda producir", ha asegurado.

Aún quedan dos semanas para que el mercado de fichajes llegue a su fin y Moreno no cree que el resultado de mañana pueda cambiar los planes del club bermellón. "No debería. Al final uno debe tener las ideas claras de lo que necesita y lo que quiere. Un resultado favorable o no no debe hacerte cambiar. No hay que dejarse llevar ni por la euforia cuando ganas ni todo lo contrario cuando pierdes. El club sabe lo que yo creo en ese sentido y luego ellos tomarán la decisión de incorporar a algún jugador o no hacerlo. Desde el inicio dije lo que pensaba que le hacía falta al equipo y a partir de ahí el club decide. Vamos a ver de aquí a que se cierre el mercado si podemos incorporar o no. No es algo que me preocupe demasiado. Lo que me preocupa son los que estamos y con ellos debemos afrontar el partido de mañana. Ya tendremos tiempo de pensar en algún jugador más si se incorpora y sino, pues a pelear con los que estamos", ha concluido.