Arranca La Liga

El grueso del plantel bermellón sigue formado por los once jugadores que resisten de Segunda B.

La cuenta atrás ha finalizado. El Real Mallorca alza el telón de la nueva Liga Santander. El conjunto bermellón regresa a Primera después de seis años, y lo hace de la mano de Vicente Moreno, el técnico que en apenas dos le sacó de Segunda B. El debut se producirá mañana en Son Moix (20 horas) frente al Eibar, ante un once que pilota José Luis Mendilibar y que encara su sexta temporada seguida en la máxima categoría del fútbol español.

El combinado rojillo afronta con más ilusión que experiencia, y con todavía demasiadas dudas, su regreso a la mejor liga del mundo. Tras un verano no falto de polémica, el conjunto bermellón se marca como único objetivo viable lograr la permanencia, una heroicidad que, de cumplirse, no estará carente de valor.

Y es que Vicente Moreno, como ya hiciera durante el pasado curso en Segunda División, afronta su debut en la máxima categoría con un plantel repleto de los héroes del doble ascenso. Durante el verano no han faltado los dimes y diretes entre cuerpo técnico y directiva, encabezados por un Dani Pendín que, en esta ocasión, no ha querido morderse la lengua.

"Cuando él habla, soy yo también el que lo hace", le corroboró a su segundo el preparador valenciano desde tierras marbellíes, durante el 'stage' que el equipo realizó en Benahavís. "En el Mallorca faltan posiciones muy claras todavía por cubrir", insistió el de Massanassa hace tan solo diez días y con la única novedad, desde entonces, de la llegada del mediocentro ofensivo Trajkovski.

Maheta Molango aterrizó en Málaga para calmar los ánimos e ilustrar con un abrazo a Pendín y otro a Moreno, en la intimidad, la buena sintonía existente entre ambas partes. "Entiendo que los periódicos tenéis que vender polémica", se excusó el consejero delegado para enfriar el debate.

Los refuerzos, como ha demostrado Vicente Moreno durante los siete partidos de pretemporada que ha afrontado el equipo (tres victorias -ante Felanitx, Platges y Málaga-, tres empates -ante Poblense, Valladolid y Getafe- y una derrota -ante Levante), han llegado para sumar, pero distan mucho de poder desbancar lo ya existente. Solo Lumor y Aleix Febas se perfilan en el once titular que el técnico valenciano prepara ante el Eibar, en unas posiciones que destacan por la falta de competencia.

A los ya citados fichajes se suman las incorporaciones de Sedlar, Zlatanovic, Chavarría, Alegría y Josep Señé, muchas de ellas cerradas antes incluso de conocerse el ascenso del equipo a Primera División. La secretaría técnica, sin embargo, no ha dejado de trabajar, y también ha ahondado en la renovación del cuerpo técnico y de piezas fundamentales para el equipo como Salva Sevilla, Lago Junior, Manolo Reina o Baba. No sin polémica se fraguó la continuidad de Joan Sastre, quien llegó a ser apartado del equipo por su falta de entendimiento en las negociaciones.

La bronca que Vicente Moreno dedicó a sus futbolistas durante uno de los entrenamientos que el equipo realizó en Marbella, ensalzó, más si cabe, la figura del entrenador. "Alguno está aquí regalado. En el primer entrenamiento que vea una carita, en el primero que aflojen un poquito, ¡a tomar por culo! ¿Lo tenemos claro? Si nos quedamos ocho, nos quedamos ocho, me da igual", fue alguna de las perlas que el valenciano brindó a sus jugadores en lo que fue, según Manolo Reina un "toque de atención muchas veces necesario".

La grabación y emisión por parte de IB3 Tv de dicha reprimenda, colmó el vaso de la relación entre el ente público y el club, quien decidió romper el acuerdo contractual que les unía y prohibir la emisión del Trofeo Ciutat de Palma que se disputó el pasado sábado en Son Moix.

Pero no todo han sido contratiempos durante la agitada pretemporada del regreso a Primera División. Las buenas noticias han llegado de la mano de la afición. La campaña de renovación del abono ha sido un éxito sin precedentes, provocando que, a las pocas horas de que se diera inicio la emisión de altas nuevas, el club tuviera que cortar por lo sano. El conjunto bermellón cuenta a día de hoy con 16.125 almas mallorquinistas que valoran su localidad en el estadio, una asignatura pendiente del consejero delegado que este curso ha pasado con nota.

A falta de dos semanas para el cierre del mercado estival, el director deportivo Javi Recio trabaja para subsanar las carencias que todavía tiene el equipo. Un guardameta, otro lateral izquierdo, un futbolista de banda y otro delantero son las piezas que se sondean en un mercado marcado por las estratosféricas cifras que se mueven en Primera División y donde el culebrón Neymar parece ser la única preocupación.



Bajas Marc Pedraza por sanción y

Abdón Prats, Aridai y Josep Señé por lesión



Para el primer partido del Real Mallorca ante el Eibar, Vicente Moreno no podrá contar con Marc Pedraza, quien cumple su segundo partido de sanción tras la roja directa que vio en el encuentro de la ida de los play-off ante el Deportivo de la Coruña. El técnico valenciano tampoco podrá alinear a Abdón Prats, quien sigue recuperándose de la lesión que se produjo en el último partido del pasado curso, ni Aridai Cabrera, quien se recupera de una rotura de grado II-III de su gemelo que se produjo en el primer entrenamiento de la pretemporada. Josep Señé, con un esguince, es seria dura para el encuentro.



El Eibar Sin Pape Diop, Cote ni Burgos



El Eibar de José Luis Mendilibar afronta un nuevo curso en La Liga Santander. El técnico del conjunto armero no podrá contar para esta primera jornada con Pape Diop, José Ángel Cote ni Esteban Burgos, todos ellos lesionados. Este enfrentamiento será inédito para ambos equipos en la categoría, ya que nunca han rivalizado en Primera División. Los exmallorquinistas Iván Ramis y Sergi Enrich se perfilan en el once del conjunto vasco. e. g.