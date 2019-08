Lago Junior: "Venimos de Segunda con una ilusión de la ostia"

Lago Junior es un hombre "feliz", así lo ha reconocido este mediodía en rueda de prenda, después de que el Real Mallorca anunciara ayer su renovación hasta 2023. El futbolista costamarfileño, de 28 años, no ha ocultado su satisfacción por seguir en "el club" que le "ha dado la oportunidad de conseguir" su sueño.

"Estoy muy feliz, me siento afortunado de poder seguir en el club que me ha dado la oportunidad de conseguir mi sueño, volver a estar en Primera División. He estado en este club en los momentos muy malos y ahora estoy disfrutando de los momentos buenos", ha resumido el extremo africano.

Lago aterrizó en Mallorca en enero de 2016 de la mano de Maheta Molango. El consejero delegado del club, como ha reconocido el propio futbolista, siempre ha confiado ciegamente en él, un gesto que para Lago es muy importante. "Maheta siempre me ha hecho sentir como en casa. Siempre me he sentido valorado por él. No me ha faltado nada, siempre ha estado ahí, preocupándome cuando estaba lesionado e interesado en mí", ha señalado.

"Moreno es un entrenador que siempre saca el máximo rendimiento de sus futbolistas. Todo los años que he estado con él siempre ha sacado lo máximo de mí. He mejorado en muchas de mis facetas y para mí siempre ha sido, es y será uno de los mejores entrenadores de mi carrera como futbolista", ha indicado sobre el preparador valenciano.

El sábado el Mallorca inicia el campeonato regular ante el Eibar en casa. "Será un partido complicado. Ellos llevan ya varios años en Primera División, tienen las cosas muy claras. Juegan un fútbol muy directo y saben a lo que juegan. Tienen un entrenador que lleva ya muchos años dirigiendo al equipo y conoce bien la categoría, pero nosotros venimos de Segunda con una ilusión de la ostia. Nosotros vamos a competir igual que el año pasado, para quitarnos nuestra ilusión nos tienen que matar. Creo que son solo cinco los jugadores del plantel que han jugado en Primera, hay gente en esta plantilla que viene de Tercera División, de Segunda B y tienen muchas ganas de demostrar que tienen nivel para jugar en Primera", ha resumido el futbolista.

La renovación de Lago se suma a las ya conocidas de Salva Sevilla, Manolo Reina, Joan Sastre y Baba. Desde el primer minuto, el futbolista africano tuvo muy clara su voluntad de seguir defendiendo los colores del conjunto bermellón. "Tras el ascenso, estaba aquí mi representante y le dije: 'Ya tenemos lo que queremos, no negocies con nadie, quiero seguir en el Mallorca'. No quería escuchar ninguna oferta, me daba exactamente igual lo que me pusieran en la mesa, tenía claro que quería seguir en el Mallorca. Hemos llegado a un acuerdo, y me siento importante y valorado como jugador. Hemos llegado a un acuerdo en lo económico y la verdad es que el club me ha valorado bien", ha zanjado.