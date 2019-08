Lago Junior seguirá en el Mallorca hasta 2023

Lago Junior ha ampliado su contrato con el Mallorca hasta 2023. El club, que lo ha hecho oficial esta noche a través de las redes sociales, se asegura la continuidad de uno de sus futbolistas más queridos por la afición después de haberse convertido en uno de los héroes de los dos últimos ascensos.



El costamarfileño, de 28 años y que tenía contrato hasta 2021, ya había adelantado sus intenciones en la entrevista concedida a DIARIO de MALLORCA el 7 de agosto en la concentración de pretemporada en Benahavís (Málaga). "Es muy probable que en los próximos días pueda haber noticias", dijo entonces. El delantero, que aterrizó en la isla en el mercado invernal de la temporada 2015/2016, será uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.





La. "Acabo de renovar con el Mallorca hasta 2023", le dice Lago. "Felicidades, estoy muy feliz., le responde el progenitor.Lago no oculta su alegría ante estas palabras. El africano. Decidió quedarse para quitarse "una espina clavada" y lo ha conseguido con creces."Al Mallorca se lo debo absolutamente todo.Ha hecho de mí un futbolista importante. La gente me para por la calle y me dice: 'Tú eres Lago, el del Mallorca'. ¡Dios! Eso es alucinante, todo eso me lo ha dado este club. El Mallorca no me debe nada", reflexionó en la entrevista con este diario.