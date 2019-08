Enfado de aficionados al agotarse lo abonos de nuevos socios del RCD Mallorca

Hay fiebre por el Mallorca y por la Primera División de fútbol. La locura se ha instalado en Son Moix —hoy el club bermellón abría el plazo para el alta de nuevos socios—, con una cola espectacular de aficionados, un centenar de los cuales han pasado incluso la noche en los aledaños del estadio para coger sitio (algunos llegaron sobre las 11 de la noche del miércoles).



La cola [vea aquí las imágenes] llegaba hasta la zona del Mallorcafé pasadas las 9 de la mañana y alrededor de una hora después el club ha dejado de repartir los tickets para acceder, hoy y mañana, a las oficinas, ya que el aforo ahora mismo está completo.



Incluso, se han cerrado las puertas de acceso al recinto para evitar aglomeraciones o que pudiera producirse algún incidente. Y los guardias de seguridad han solicitado a quienes no tuvieran reserva (ticket) que abandonaran el recinto.





?? S'ha arribat a la xifra de 16.125 abonats!



???? No hi ha més places disponibles perquè el 20% que falta és per a entrades setmana/dia de partit i per a l'afició visitant#JuntsSomMillors #SomelMallorca pic.twitter.com/8s20xy9q7A