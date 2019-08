Reina: "Un toque de atención de vez en cuando no viene mal"

Manolo Reina, uno de los pesos pesados del vestuario del Real Mallorca, ha reconocido este mediodía, en el hotel de concentración del equipo en Benahavís, que "el toque de atención", que Vicente Moreno les dio ayer a sus jugadores "de vez en cuando no viene mal". El cancerbero andaluz, que ayer renovó con el club rojillo hasta 2021, restó importancia al hecho, "algo puntual y un caso aislado".

"Nuestra obligación es trabajar y hacer las cosas bien. Que nos dé el míster un toque de atención es algo puntual, el equipo siempre entrena bien, pero de vez en cuando tampoco viene mal un toque de atención. Es un caso aislado, creo que el grupo está fenomenal, con muchas ganas de preparar los partidos que nos vienen", ha reconocido.

"Al final para mí es una anécdota. El míster da durante el año algún que otro toque, lo único que en otras ocasiones no se hace visible. El equipo trabaja bien, hace todas las cosas bien y creo que el míster está muy contento. Un toque de atención de vez en cuando no viene mal", ha señalado sobre el tema.

Sobre las palabras de Moreno, en las que aseguraba que si hacia falta ponía a Dani Pendín, segundo entrenador del conjunto rojillo, a jugar, Reina ha bromeado: "Pendín está un poco regular, pero seguro que alguna patadita que otra suelta por ahí. Lo importante es que estamos todos juntos, estamos todos unidos y estamos preparándonos para lo que nos viene".

Reina, quien aterrizó en el Mallorca durante el verano de 2017, es uno de los héroes del doble ascenso logrado por el conjunto bermellón. Ayer el club anunció su renovación por un año más, hasta 2021, algo que le hace sentir especialmente "orgulloso". "Está claro que pertenecer a este club un año más para mí es un orgullo. Solo puedo darle las gracias a todos los compañeros y la gente que me han ayudado también para que esto sea posible. El Mallorca es un club en el que he vivido cosas muy bonitas. Desde el momento en el que llegué, que era una situación muy difícil, siempre la gente me ha tratado muy bien y eso hay que recordarlo y valorarlo. Es un sitio donde estoy muy a gusto y donde me siento querido por la gente. Es una responsabilidad muy grande seguir defendiendo este escudo, pero ahora mismo es lo que quiero, el reto que me he marcado", ha confesado el de Villanueva del Trabuco.

Reina se une a la lista de futbolistas que, durante el presente mercado estival, han renovado su contrato con el conjunto bermellón. Baba, Joan Sastre, Salva Sevilla€ Todos ellos seguirán vistiendo la elástica del conjunto rojillo durante al menos dos temporadas más: "Todos esos jugadores que ya han renovado se lo han ganado. El rendimiento ha sido muy bueno, es gente que se lo merece y yo solo puedo estar contento de seguir compartiendo vestuario con todos ellos".

Esta tarde el equipo afronta su tercer y último encuentro en tierras marbellíes. El Getafe, de Primera División, será el rival a batir. "En los partidos que ya hemos jugado la intención ha sido acoplar a los nuevos cuanto antes. Intentamos ir cogiendo ritmo y la verdad es que los resultados han sido buenos. Hoy tenemos un partido bastante complicado contra el Getafe, pero este año en La Liga no va a haber rival fácil. Tenemos que seguir trabajando para que cuando juguemos el primer partido ante el Eibar estemos preparados", ha subrayado.

Ya para acabar, Reina se ha referido al buen rollo que existe dentro del vestuario. Ayer los futbolistas aprovecharon su 'stage' en Benahavís para realizar las típicas novatadas de la pretemporada y conocer mejor a sus compañeros. "Ayer tocaba día para que la gente nueva se soltara un poco, se unieran más al grupo. Los sacamos un poquito a cantar, bailar€ Un ratito de cachondeo siempre es bueno para conocer mejor a los compañeros, los hay más tímidos, los hay más abiertos€ Todo eso ayuda al final para que el grupo esté más unido", ha zanjado.