Reina renueva con el Mallorca hasta 2021

El Real Mallorca y Manolo Reina han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del portero hasta el 30 de junio de 2021. Manolo Reina ha sido uno de los jugadores clave en los dos últimos cursos al ser el guardameta en los dos ascensos consecutivos de categoría.



"Yo estoy muy contento aquí, muy feliz. Cuando llegué al Mallorca aposté mucho por venir a este club y evidentemente me gustaría renovar y poder estar muchos más años aquí", reconocía hace solo unos días a DIARIO de MALLORCA durante su estancia en Benahavís.





?? Our Queen is The KING!



??? @manoloreina28 renueva hasta 2021



?? https://t.co/6t9kENpTyF#JuntsSomMillors #SomelMallorca pic.twitter.com/YsHysbdWir