Vicente Moreno: "En el Mallorca faltan posiciones muy claras todavía por cubrir"

Vicente Moreno ha hablado claro tras el partido ante el Valladolid acerca de las declaraciones de su ayudante, Dani Pendín del pasado jueves, en las que evidenciaba la necesidad de ampliar la plantilla lo antes posible "con jugadores que conozcan la Primera División". "En primer lugar, cualquier cosa que diga Dani Pedín, la responsabilidad es mía, no hay que señalarle a él. Cuando él habla, soy yo también el que lo hace. Si uno ve las declaraciones que hace, creo que hay que ceñirse únicamente a lo que dice, ya luego las interpretaciones son muy libres. Creo que él lo que quiere decir es que evidentemente hay jugadores que tienen más dificultad para la adaptación y eso va a retrasar el trabajo. No creo que haga ninguna crítica a los futbolistas que están, ni a los que han venido, ni a los que quedan por venir. Es una evidencia que si hay que incorporar algún jugador, que a día de hoy es una evidencia que quedan jugadores por incorporar, pues siempre querremos todos que quien llegue, lo haga para mejorar lo que ya tenemos, que eso no quiere decir que lo que tengamos no sea bueno o no nos guste. Faltan algunas posiciones muy claras todavía por cubrir y ahí el club decidirá qué jugadores vendrán y nosotros, como no puede ser de otra manera, nos dedicamos a entrenar y a intentar hacerlo lo mejor posible", dijo ante los enviados especiales de los medios de la isla, entre ellos DIARIO de MALLORCA.

Preguntado acerca de si el consejero delegado Maheta Molango está molesto por estas declaraciones, el valenciano considera que no hay motivo. "No tengo ni idea de si sus palabras no han sentado bien a la directiva, eso ya se lo tendríais que preguntar a quién creáis que le han podido molestar. No creo, de todas formas, porque si uno analiza las palabras que dijo Dani, que es como si la hubiera dicho yo, fue muy respetuoso, como siempre lo es", ha comentado en Marbella tras el empate ante los pucelanos (2-2).

Moreno ha restado importancia al hecho de que haga un tiempo de que no haya hablado con Molango. "En los últimos días no he podido hablar con Maheta Molango porque él lleva unos días fuera. Creo que hablé el primer día que llegamos aquí, pero en ese sentido, creo que todo queda claro. El entrenador lo que debe hacer es entrenar a los jugadores que tiene a su disposición y a eso nos dedicamos, ni más ni menos", ha zanjado.

Acerca del estado de las incorporaciones, Moreno se ha mostrado resignado. "Hasta última hora de mercado puede pasar cualquier cosa. Entiendo que Javi Recio tiene muchísimas dificultades porque vamos detrás del resto, tenemos que esperar, muchas veces hay que incorporar jugadores que no van a otros equipos y para estas cosas hay que esperar muchas veces a última hora. Es un hándicap importante porque como entrenador me gustaría tener a todo el mundo cuanto antes mejor, pero sabemos que va a ser casi imposible de que sea así antes de que empiece la Liga. Estaremos a la espera de cualquier sorpresa que se pueda dar. Las cosas no son como quiere uno, te las marcan muchísimas circunstancias y muchas veces hay que ser pacientes", ha finalizado.