Salva Sevilla: "No es fácil que los clubes confíen de esta manera en la gente veterana"

Salva Sevilla es un hombre feliz, feliz y agradecido. El Rea Mallorca anunció ayer su renovación hasta 2021 y, con 35 años, el futbolista almeriense reconoce que pocos clubes se atreverían a confiar en gente tan veterana como él. "Estoy muy feliz y agradecido porque uno va teniendo una edad y no es fácil que los clubes confíen de esta manera. Ahora me toca a mí devolverles el favor trabajando de la mejor manera, siendo humildes y devolviendo esa confianza en el campo. Lo más importante es que el club consiga sus objetivos, nosotros estamos aquí para ayudar", ha señalado el andaluz, durante el 'stage' de pretemporada en tierras andaluzas.

El centrocampista bermellón, una de las piezas clave del equipo durante las dos últimas temporadas, ha analizado su trayectoria desde que aterrizara en la isla durante el verano de 2017. "Yo sabía cómo venia, cómo me encontraba y la ilusión y las ganas que tenía por jugar. El tiempo me ha dado la razón, espero que esto sirva para que la gente confíe en todos aquellos futbolistas veteranos porque sí se puede aguantar y sí se puede tener ilusión. Lo importate es estar bien y cuidarse de la mejor manera. Mi intención nunca ha sido callar bocas. Para mí lo más importante es que uno mismo esté tranquilo con el trabajo que hace. Lo menos importante en el fútbol somos los jugadores. Nosotros pasaremos y el club seguirá, por eso creo que lo realmente importante es que el club consiga sus objetivos", ha reconocido.

Durante el entrenamiento que esta mañana Vicente Moreno ha dirigido en el campo anexo al hotel de concentración del equipo, el técnico valenciano le ha dedicado unas palabras al almeriense y le ha permitido dirigirse al resto de sus compañeros. "He agradecido lo que el cuerpo técnico ha hecho por mí. También he dado las gracias a los compañeros, a todos los que estuvieron el año pasado. Creo que cuando las cosas van bien nos beneficiamos todos y quería transmitir ese mensaje", ha resumido.

Salva Sevilla, que se trata del futbolista del plantel rojillo con mas experiencia en Primera División, ha asegurado que la temporada que entra será "un reto exigente" y que intentará ayudar al equipo con su "experiencia". "Que haya jugado más tiempo en Primera sé que no me asegura un puesto en el once", ha señalado.

El andaluz, que en numerosas ocasiones ha dicho sentirse como "un futbolista de 27 años", ha reconocido, entre risas, que tras la renovación se siente "incluso más joven". "Quizás el año que viene no pueda ni andar, pero a día de hoy me siento muy bien", ha bromeado. "Creo que la cabeza es muy importante y es la que manda. Yo estoy con muchísima ilusión, volvemos a una categoría muy bonita y lo que quiero es disfrutar", ha zanjado.