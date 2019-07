El Mallorca se impone con solvencia al Platges de Calvià (3-0)

El Real Mallorca continúa con su puesta a punto y esta tarde en Son Bibiloni, ante el Platges de Calvià, de Tercera División, el conjunto bermellón ha pisado el acelerador y se ha impuesto con claridad (3-0) en el segundo partido de pretemporada.

El conjunto bermellón ha comenzado a mostrar señas de identidad que le han definido estos dos últimos años. Velocidad en la circulación y fuerte presión tras pérdida. La vuelta de Sastre al terreno de juego ha sido la mejor noticia para el conjunto mallorquinista. El conjunto calvianer, que ha salido bien plantado al terreno de juego, poco ha podido hacer y se ha visto encerrado en su propio campo durante todo el encuentro ante la alta presión ejercida por los de Vicente Moreno.

Bajo un fuerte calor, que ha obligado al colegio a realizar pausas de hidratación, el técnico de Massanassa ha presentado un once en la primera parte donde la gran novedad ha sido el debut de Josep Señé, ausente en el primer partido ante el Felanitx debido a molestias físicas. El catalán ha formado un doble pivote junto a Baba y gran parte del juego bermellón ha pasado por sus botas. Dani Rodríguez ha sido el jugador más destacado del Mallorca en todo el encuentro, mucho más participativo que en el último encuentro ante el Felanitx y ha destacado por su movilidad y verticalidad ocupando el carril derecho del terreno de juego. Su gol en la última jugada en la primera mitad, tras una gran jugada individual, ha sido la guinda a unos grandes 45 minutos. Antes Budimir, de cabeza, y Pablo Chavarría, aprovechando un balón suelto en el área pequeña, habían adelantado en el marcador a los de Vicente Moreno.

La segunda parte ha seguido la misma tónica de la primera, aunque las llegadas con peligro al área de Sabater se han reducido. El conjunto de Martínez ha salido un poco más entonado y ha trenzado alguna jugada de ataque, aunque sin llegar a generar peligro real en la portería defendida por Manolo Reina. Con seis jugadores que no estaban el año pasado en el primer equipo (Prada, Ocaña, Moyita, Febas, Enzo y Alegría) el Mallorca ha perdido fluidez y la presión arriba ya no ha sido tan efectiva. Salva Sevilla ha sido el encargado de dirigir monólogo de juego bermellón, aunque sin llegar a ser efectivos de cara a puerta. Moyita y Febas han avisado con sendos disparos bien repelidos por Sabater. Alegría, bien defendido por la zaga calvianera, no ha gozado de muchas oportunidades y ha participado poco. El resultado no se ha movido en todo el segundo periodo y el Mallorca cierra con buena nota el segundo test de pretemporada.

Este domingo el conjunto bermellón se enfrentará al Poblense en Son Bibiloni antes de poner rumbo a la concentración en Marbella, donde se verá las caras con rivales de mayor entidad como el Valladolid o el Getafe.