El Mallorca jugará contra el Platges de Calvià a puerta cerrada

El Mallorca ha comunicado que el encuentro programado para mañana miércoles en Son Bibiloni ante el Platges de Calvià, de Tercera División, se disputará a puerta cerrada. A través de redes sociales, el club bermellón ha explicado que por motivos de seguridad y falta de espacio para los espectadores el encuentro se disputará en el habitual campo de entrenamiento del primer equipo. El encuentro se podrá seguir en streaming a través de IB3 a partir de las 19:15 horas.





