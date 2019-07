Moreno: "Queremos ganar todos los partidos, y no nos vamos a salir de este guion"

"Queremos ganar todos los partidos, y no nos vamos a salir de este guion. No se puede subir, por lo que habrá que luchar por otros objetivos". Así de ambicioso se ha mostrado Vicente Moreno en su primera comparecencia como entrenador de Primera División y tras anunciarse el martes su renovación hasta 2022.

Moreno, que ha comparecido este mediodía en el palco del estadio de Son Moix acompañado del consejero delegado del club Maheta Molango y de todo su cuerpo técnico, su segundo Dani Pendín; el preparador físico Dani Pastor y el preparador de porteros Fernando Maestro, tuvo palabras de elogio para su equipo. "Necesitas tener gente buena a tu alrededor, y yo los tengo", se ha congratulado. "Es difícil contar con un cuerpo técnico con el que te sientes a gusto".

El entrenador valenciano, que debutará como entrenador en la máxima categoría, es consciente de las dificultades con las que se va a encontrar el equipo: "Las dificultades van a ser máximas. Será muy complicado, y necesitaremos de todos para lograr los objetivos".

Moreno no se ha visto ninguna vez fuera del Mallorca: "Me he mantenido en la misma línea de siempre. En el fútbol el futuro te lo marca el presente. No me gusta hablar del futuro. Está claro que estoy donde quería estar, en Segunda o en Primera. Ojalá no sean tres temporadas, sino muchas más. Soy partidario de pensar mucho en el presente para que el futuro sea bueno", ha declarado en la multitudinaria rueda de prensa. Ha asegurado que no le preocupaba su futuro "porque tenía un año más de contrato. Ha sido el club por iniciativa propia el que se ha dirigido a mí para prolongar la relación. A final de temporada teníamos cosas demasiado importantes para pensar en el futuro", señaló. Y en este sentido ha valorado el hecho de que disponga de un contrato de larga duración, algo difícil en el fútbol de hoy en día: "Es difícil tener contratos largos, pero es bueno ligarse a un club por un largo tiempo porque quiere decir que las cosas se están haciendo bien".

Respecto a la plantilla de que dispone en estos momentos y a la que espera contar para el inicio de la Liga, Moreno se ha mostrado cauto, como siempre: "Llevamos solo tres días de trabajo, tenemos que situarnos y hay que dejar trabajar a las personas encargadas de fichar. El grueso de la plantilla se ha ganado estar, y está claro que algún cambio habrá para hacer el mejor equipo posible. Si queremos disfrutar debemos competir".

No ha dado muchas pistas en torno a los posibles fichajes, además de los cinco que ya han llegado. "Tengo confianza en Javi (Recio) y Maheta (Molango). Competir con equipos de Primera en cuestión de fichajes es difícil. Seguiré pidiéndoles que fichen al mejor equipo posible. Si en Primera no haces un buen equipo lo pasas muy mal".

Ha tirado balones fuera cuando se le ha preguntado si en el contrato figura alguna cláusula de rescisión del mismo: "Es igual que todos los contratos", ha dicho sin disimular una sonrisa. "Soy de leer poco. Mi representante está aquí y le tendréis que preguntar a él. Como todos los contratos, supongo que se habrá incluido alguna cláusula", ha respondido.