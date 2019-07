Molango admite que hay 'caso Sastre'

Hay caso Sastre. Maheta Molango no se ha escondido cuando se le ha preguntado por el lateral derecho del Mallorca, y ha desvelado que el club "hace ocho meses que intenta conseguir la renovación del jugador". El consejero delegado ha sido claro en torno a la situación del defensa mallorquín: "El que se quiera quedar que se quede, y el que no que presente ofertas. Vicente (Morento) se ha quedado porque está cómodo en el Mallorca, yo también estoy aquí porque me encuentro bien en el club", ha comentado.

Molango incluso ha comentado que, a su parecer, el jugador está mal asesorado: "Es una mezcla explosiva de juventud y mal asesoramiento, y eso te puede llevar a equivocarte". "Si Sastre tiene ofertas, del Barcelona, del Ipwisch Town o del Newcastle, que la presente. A mí no me consta ninguna", ha dicho el ejecutivo mallorquinista sobre el jugador, visiblemente molesto.

Durante los escasos quince minutos que Moreno ha dejado grabar el entrenamiento, se ha visto al entrenador dialogando unos segundos con Sastre, seguramente con el espinoso asunto de su renovación como tema de fondo.

Sastre es un fijo para Moreno. Lo fue en Segunda B, siendo el dueño del lateral derecho toda la temporada, y en Segunda, donde empezó Fran Gámez de titular hasta que Sastre se recuperó de una lesión que se alargó más de la cuenta. En cuanto el técnico valenciano le dio una oportunidad, no la desaprovechó y ha sido indiscutible en el once de Moreno. Ahora, Sastre, con contrato hasta junio del año que viene, se encuentra en una situación incómoda. A partir del 1 de enero de 2020 el jugador será libre para negociar con el club que desee porque será un agente libre.