La Federación amenaza con no asignar árbitro al Mallorca-Éibar

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está dispuesto a llegar donde sea para impedir que esta temporada se disputen partidos los lunes. Así, pocos minutos después de que LaLiga de Fútbol Profesional (LFP) que preside Javier Tebas anunciara los horarios de las tres primeras jornadas de Liga de Primera División de la temporada 2019-20, con el Mallorca-Éibar el lunes 19 de agosto, Rubiales escribió un tuit en el que amenazaba con no asignar árbitros a los partidos que se disputen en lunes.

Además del Mallorca-Éibar, en la primera jornada también se juega el lunes 19 de agosto el Betis-Valladolid. Y en la segunda jornada, el lunes 26 de agosto, el Leganés-Atlético de Madrid. No hay ninguno asignado para la tercera jornada, aunque sí dos en viernes, el Sevilla-Celta y el Athletic-Real Sociedad.

A diferencia de los partidos en lunes, a lo que el presidente de la RFEF se muestra reacio y firme en su negativa, estaría más abierto a que los viernes sí se jueguen partidos a cambio de una contraprestación económica.

Si Rubiales cumple su promesa y no asigna árbitros para el Mallorca-Éibar y el Betis-Valladolid, como máximo un día antes el caso pasaría a los tribunales y un juez, deportivo u ordinario, debería tomar una decisión al respecto.

La Federación Española considera "una falta de respeto" la decisión de la Liga de programar hasta ocho partidos de las tres primeras jornadas del campeonato entre viernes y lunes. En un reciente "acuerdo de mínimos" firmado entre ambas entidades no se incluían partidos en estas fechas. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado a la RFEF y LaLiga para el próximo miércoles, en una cita que ya estaba programada, con el objetivo de desencallar el conflicto, cosa improbable ya que la postura de ambas partes están enrocadas.

Rubiales no se cortó en el tuit que escribió el pasado viernes, minutos después de conocerse las fechas de la discordia: "(Tebas) dinamita la reunión (del día 17) y ningunea al fútbol. No habrá fútbol los lunes. Ahora nos demandará. A ver qué dice la justicia", concluyó su escrito, dando por sentado de que si no se produce una vuelta atrás por parte de Tebas, la solución del caso recaerá en manos de un juez. Rubiales entiende que el hecho de que la patronal del fútbol no haya esperado a la reunión del próximo miércoles para dar a conocer los horarios, "es una falta de respeto, sobre todo hacia el CSD".

Rubiales y Tebas no han ocultado nunca su pésima relación, con continuas disputas entre ambos, al frente de los dos principales organismos del fútbol español, la Federación Española y LaLiga Profesional.



Dos partidos del Mallorca, fuera del 'horario protegido'



En la Federación ha caído muy mal que catorce de los treinta partidos de las tres primeras jornadas estén fuera del 'horario protegido' marcado por este organismo el pasado 28 de marzo. Ese día se dio a conocer, y se incluyó en el artículo 214.10 del Reglamento General, que "por razones de salud" no se podían programar partidos antes de las 19.30 entre el 20 de mayo y el 15 de septiembre, con el objetivo de no jugar a temperaturas elevadas. El Mallorca está fuera del 'horario protegido' en el duelo contra la Real Sociedad del 25 de agosto, a las 19 horas, y contra el Valencia el 1 de septiembre a las 17 horas.