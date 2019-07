El club anuncia que 3.597 socios ya han renovado su carnet

El Mallorca informó ayer de que 3.597 abonados han renovado su carnet para la próxima temporada. Tras los problemas ocurridos el lunes, el club anunció que no repartiría nuevos números sin atender antes a los aficionados con tique que no pudieron renovar su carnet.

Por otra parte, el club bermellón informó también de que tanto la Grada Lluís Sitjar como Sol Alta y Baja se encuentra en estos momentos llena y no se pueden realizar nuevas altas de socios hasta que no se liberen plazas de abonados. Cabe recordar que los socios tienen de plazo hasta el 4 de agosto, de manera presencial o online, para renovar su carnet. A partir del 8 de agosto se liberarán los asientos qu e no hayan sido renovados y se procederá a las nuevas altas de aficionados. El club, que alcanzó la cifra de 10.000 socios en Segunda, espera que con el ascenso el número aumente considerablemente y se sitúe en torno a los 15.000 aficionados.