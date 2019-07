La mayoría de la plantilla del Mallorca tiene contrato en vigor

Los despachos de Son Moix sacarán humo en las próximas semanas, y hasta finales de agosto, cuando se llegue al cierre del mercado, porque además de reforzar la plantilla para la temporada del regreso a Primera, con entre seis y ocho fichajes, el Mallorca deberá trabajar para rescindir el contrato de unos cuantos. Y es que, a día de hoy, contando a los jugadores que han sido cedidos la pasada temporada, el club dispone de una plantilla de 31 futbolistas. Sin duda un número excesivo, y más para el entrenador Vicente Moreno, partidario de trabajar con plantillas cortas, de poco más de veinte jugadores.

Los 31 futbolistas de la actual plantilla tienen contrato en vigor. Muchos de ellos hasta junio del año que viene. Es el caso de hombres importantes como Reina, Sastre, Pedraza, Baba, Salva Sevilla o Aridai, todos ellos titulares salvo el ghanés quien, sin embargo, elevó su cotización en el partido de vuelta de la última eliminatoria de ascenso ante el Deportivo. Sustituto del sancionado Pedraza, Baba fue uno de los héroes del partido por su capacidad para robar y centrar, como se vio en el gol de Abdón que sentenció el ascenso del Mallorca. Los seis que acaban contrato en junio del año que viene tienen en principio su continuidad asegurada, aunque en el caso de Aridai hay más dudas.

Buena parte de la columna vertebral del equipo que ha ascendido tienen dos años más de contrato. Son Raíllo, Dani Rodríguez, Lago y Abdón, a los que hay que unir al guardameta Parera y al delantero catalán Àlex López. Los tres primeros seguirán seguro. De todos modos, el club no descarta que lleguen ofertas por Raíllo y Lago. De hecho, la entidad cerró la salida del central cordobés en el pasado mercado de invierno cuando recibió una suculenta oferta del Nottingham Forest, equipo de la Premiership. Su gran temporada no ha pasado desapercibida para muchos clubes de Primera. Un caso similar es el de Lago Junior, con cartel tras ser el máximo goleador del equipo con once goles y firmar hasta siete asistencias.

La continuidad de Abdón y Àlex López no está garantizada. El delantero de Artà se ganó el derecho a seguir al firmar el gol del ascenso ante el Deportivo. Además, al ser uno de los jugadores más queridos por la afición -cada vez que suena su nombre para entrar o salir del terreno de juego recibe una sonora ovación de los aficionados- es un dato que juega claramente a su favor. El catalán, por su parte, podría salir ya que es de suponer que una de las prioridades de la dirección deportiva es reforzar la línea de ataque tras las salidas de los cedidos Leo Suárez y Stojiljkovic, por lo que Àlex López difícilmente encontraría un hueco en la plantilla.

El club buscará una salida a jugadores que han gozado de pocos minutos esta temporada. Es el caso del central argentino Russo, Valcarce e incluso Stoichkov, que pese a su indiscutible calidad no ha acabado de convencer a Moreno. Renovado a sus 35 años Xisco Campos por su ascedencia en el vestuario, Recio fichará un central para que haga la competencia a los indiscutibles Raíllo y Valjent. Valcarce, que posiblemente ha sido la mayor decepción de la temporada, con contrato hasta 2022, mantiene su caché y el club confía en cederlo a un club puntero de Segunda.

Los cedidos



De los muchos jugadores cedidos la pasada temporada es muy probable que no regrese ninguno, aunque más de uno podría realizar la pretemporada con la primera plantilla para que Moreno pueda tomar una decisión sobre el terreno. Es el caso de Pol Roigé, que ha visto frustrado su intento de ascender a Segunda con el Hércules; Castro, que no ha destacado en su cesión al Elche; Moyita en el Cartagena; Néstor Salinas en el Tudelano; Brian Reyna en el Alcoyano o Faurlín en el Marbella, jugadores todos ellos con contrato en vigor y a los que se les deberá buscar acomodo.

Moreno necesita una plantilla compensada y de calidad para lograr el objetivo de la permanencia en una categoría en la que hasta diez equipos lucharán por conservar la categoría, entre ellos el Mallorca.