Robles: "El fútbol ha sido injusto con nosotros"

El técnico del filial mallorquín, Julián Robles, se mostró muy decepcionado tras no lograr el ascenso a Segunda B. "Ha sido una temporada muy larga. Hemos hecho un esfuerzo brutal durante todo el año y hoy el fútbol ha sido injusto con nosotros", lamentó Robles tras el encuentro.

El preparador mallorquín no ocultó el hecho de que su equipo no disputó un buen partido frente a Las Rozas. "No hemos estado bien con el balón. No hemos generado ocasiones de gol y no hemos estado al nivel que requería un partido como el de hoy", sentenció.

Robles quiso agradecer el trabajo que sus futbolistas han realizado durante todo el año. "Se lo han dejado todo y han competido como veteranos siendo muy jóvenes. No puedo reprocharles nada sino todo lo contrario. Tienen que irse con la cabeza muy alta. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ellos", comentó.

Cuestionado acerca del nuevo proyecto del año que viene, donde no habrá jugadores claves como el central Pablo Ramon -fichado por el Real Madrid-, Robles agregó que "hay que levantarse. Mañana será un nuevo día y debemos seguir, no queda otra".