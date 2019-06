Vicente Moreno liderará el proyecto en Primera

Salvo sorpresa monumental, que nadie contempla, Vicente Moreno será el entrenador del Real Mallorca en la temporada de su regreso a Primera División. Aunque el técnico valenciano ha esquivado siempre la pregunta sobre su continuidad al frente de la primera plantilla mallorquinista la próxima campaña -la última vez, el domingo tras consumarse el ascenso-, el club trabaja con la tranquilidad de que Moreno tiene un año más de contrato de los tres que firmó en el verano de 2017.

En el club consideran que no hay motivo de preocupación, aunque en un mundo tan volátil como el fútbol, nadie se atreve a confirmar al cien por cien la continuidad de Moreno. El consejero delegado del Mallorca Maheta Molango considera al de Massanasa una pieza fundamental para el proyecto de Robert Sarver y no se entendería que se rompiera la relación a no ser que el entrenador recibiera una oferta mareante de algún club extranjero.

Para evitar cualquier tentación, el Mallorca está dispuesto a ofrecer a Moreno dos años más de contrato con una sustancial mejora con respecto al que firmó a su llegada. La mejora ya incluiría la tercera temporada que le queda por cumplir, en el que estaría su cuerpo técnico, su segundo Dani Pendín; el preparador de porteros y motivador Fernando Maestro y el preparador físico Dani Pastor, uno de los secretos de la gran temporada del equipo.

La posibilidad de que llegue una oferta de algún club de Primera está descartada porque todos los banquillos de la categoría están cubiertos. Por lo tanto, la única posibilidad, ahora mismo, de que Moreno entrene en la Primera División española es en el Mallorca, y lo haría por primera vez a sus 44 años.

El fichaje de Moreno ha sido el gran acierto del tándem formado por Maheta Molango y el director deportivo Javier Recio, que le ficharon con un plan a largo plazo -de ahí los tres años de contrato- para devolver al equipo a Segunda División como paso previo a recuperar la máxima categoría, perdida hace seis temporadas. Y ahora que disponen de uno de los entrenadores más cotizados del fútbol español, no lo quieren dejar escapar bajo ningún concepto.



Vacaciones Apenas dos semanas y media

La plantilla del Real Mallorca empieza hoy las vacaciones, que serán más cortas que nunca ya que los jugadores deberán volver al trabajo al final de la semana del 8 al 14 del próximo mes de julio. El equipo hará una pretemporada de un mes ya que la Liga empieza el fin de semana del 17-18 de agosto.